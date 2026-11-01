सूरत में रिश्तों का कत्ल, मोबाइल टूटने से नाराज 22 वर्षीय बेटी ने की पिता की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार

घटना की जानकारी मिलते ही अमरोली पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। मृतक की पत्नी मंजूबेन उर्फ चंपाबेन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। इसके बाद आरोपी पुत्री काजल को कोसाड आवास से ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ सूरत के रांदेर थाना क्षेत्र में राह चलते युवक से 51 हजार रुपए महंगा मोबाइल छीनने के मामले में अमरोली पुलिस ने एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान साहिल अयाज शेख (19), निवासी कोसाड आवास, अमरोली के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे अमरोली-सायण रोड स्थित लाखा बावानी दरगाह के पास से पकड़ा।