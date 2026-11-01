प्रियंका गांधी को रैली में बोलने का मौका नहीं मिलने पर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा, प्रदीप भंडारी ने उठाए सवाल

BJP: दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली के बाद कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की भूमिका को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने प्रियंका गांधी को रैली में बोलने का मौका नहीं मिलने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाला खेमा प्रियंका गांधी को लगातार पीछे रखने की कोशिश कर रहा है। प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस महासचिव और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को रामलीला मैदान की रैली में बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी ने उन्हें संबोधित करने से रोका था?