60 लाख रुपये के नकली नोटों के साथ 19 वर्षीय युवक गिरफ्तार, जयपुर से मुंबई ले जा रहा था खेप

इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को 50 पाउच में रखे गए 5,000 नकली सिक्कों को ले जाते हुए पकड़ा। जांच में नकली सिक्कों की सप्लाई चेन का सुराग जीरकपुर तक मिला। इसके बाद तीन और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें सिक्के बनाने वाला मुख्य व्यक्ति और उसके साथी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, 1 लाख रुपये की फेस वैल्यू वाले इन नकली सिक्कों को लगभग 70,000 रुपये में सप्लाई किया जाता था।