सिलिकोसिस की सिसकियों में सिसक रहे आश्रित, जोधपुर में सबसे ज्यादा प्रभावित

संदीप पुरोहित

जोधपुर। सिलिकोसिस जैसी घातक बीमारी से परिवार के मुखिया को खो देने के बाद भी पीड़ित परिवारों का संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। शासन और प्रशासन के स्तर पर मिलने वाली आर्थिक मदद आज भी कागजी और तकनीकी पेचीदगियों में उलझकर रह गई है, जिसके चलते अपनों को खो चुके परिवार दाने-दाने को मोहताज हैं और सरकारी मदद के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। सुनवाई के नाम पर तसल्ली के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। हाल यह है कि प्रदेश के करीब 500 मृतक सिलिकोसिस पीड़ितों के आश्रित अब भी मृत्यु सहायता राशि का इंतजार कर रहे हैं। इनमें सबसे अधिक 125 मामले जोधपुर जिले के हैं। वहीं प्रदेश के 450 से ज्यादा जीवित सिलिकोसिस पीड़ितों को भी स्वीकृत आर्थिक सहायता राशि अब तक जारी नहीं हो सकी है।