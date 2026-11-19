संदीप पुरोहित वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक और मीडिया विश्लेषक हैं। वे राजस्थान पत्रिका के डिप्टी एडिटर हैं और वर्तमान में जोधपुर मारवाड़ के संपादक हैं। साहित्य, सिनेमा, राजनीति, पर्यावरण और जनसरोकारों से जुड़े विषयों में उनकी विशेष रुचि रही है। वे समाचारों के गहन विश्लेषण पर आधारित लोकप्रिय कॉलम “निगहबान” के लेखक हैं, जिसमें समकालीन घटनाओं की तथ्यपरक और विवेकपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। लगभग 25 साल से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय संदीप पुरोहित ने प्रिंट, डिजिटल और टेलीविजन—तीनों माध्यमों में उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने राजस्थान पत्रिका समूह में विभिन्न महत्वपूर्ण संपादकीय दायित्व निभाए हैं। वे उदयपुर संस्करण के संपादक रह चुके हैं तथा पत्रिका समूह के डेली न्यूज़ के संपादन का दायित्व भी संभाल चुके हैं। पत्रकारिता में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त संदीप पुरोहित ने शासन, राजनीति, पर्यावरण संरक्षण, जलाशयों के संरक्षण, सामाजिक सरोकारों और सार्वजनिक नीतियों जैसे विषयों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग और संपादकीय अभियान चलाए हैं। उनकी लेखनी तथ्य, संतुलन और सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए जानी जाती है। पत्रकारिता के साथ-साथ वे साहित्य, सार्वजनिक विमर्श और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने वाले विषयों पर नियमित रूप से लेखन और व्याख्यान देते हैं। आपको फोटोग्राफी का भी शौक है और रि-डिस्कवरी मेवाड़ के लेखक हैं।