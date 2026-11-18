गौरतलब है कि यह जिला भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है, जिसे खारे पानी के मगरमच्छों का बड़ा ठिकाना माना जाता है। यहां मगरमच्छ संरक्षण कार्यक्रम दशकों पहले शुरू हुआ था और उनकी संख्या काफी बढ़ी है। नदियों के किनारे बसे गांवों के लोग मछली, केकड़े और रोजमर्रा के कामों के लिए पानी पर निर्भर हैं, इसलिए टकराव बढ़ता गया है। ओडिशा सरकार मगरमच्छ के हमले में मौत पर मुआवजा देती है, पर पीड़ित परिवार अक्सर इसकी रकम और देरी की शिकायत करते हैं।