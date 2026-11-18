Gudiyam Cave Discovery: तिरुवल्लूर जिले की प्रागैतिहासिक गुडियम गुफाओं में चल रहे पुरातात्विक दस्तावेजीकरण कार्य के दौरान कई नई अहम खोजें सामने आई हैं। इनमें एक ऐसी सुरंगनुमा गुफा भी शामिल है, जिसके मानव द्वारा काटकर निर्मित या आकार दिए जाने के संकेत मिले हैं। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भारत के पूर्व निदेशक डॉ. पी. कुमारगुरु तथा गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, कोयंबत्तूर के भूविज्ञान विभागाध्यक्ष बी. गौतम का कहना है कि यह गुफा प्राकृतिक संरचनाओं से भिन्न दिखाई देती है। डॉ. कुमारगुरु ने बताया कि गुडियम गुफाएं प्राकृतिक रूप से बनी हैं और यहां पाषाण युग से मानव गतिविधियों के पुरातात्विक प्रमाण पहले से मिल चुके हैं। हालांकि हाल में पहचानी गई ववाल (वेल्वल या चमगादड़) गुफा (बैट केव) में मानवीय हस्तक्षेप के स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं।