पुलिस जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी मोनिका सूर्यवंशी बीते पांच वर्ष से हर्षवर्धन नगर, निशातपुरा व एमपी-1 नगर में कॉल सेंटर चला रही थी। इनमें 34 युवतियों को नौकरी पर रखा था जिन्हें 6000 से 10000 रुपए तक मासिक वेतन दिया जाता है। उन्हें विभिन्न राज्यों की भाषाओं और बोलियों की ट्रेनिंग दी गई थी। ये युवतियां महापंचायत नामक पोर्टल से सरपंचों और पंचायत प्रतिनिधियों के नंबर निकालकर फोन करती थीं। उनके पास आठ राज्यों के 12000 सरपंचों व ग्राम सेवकों के फोन नंबर मिले हैं।