पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका
Ambernath Knife Attack: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ में एकतरफा प्रेम के चलते युवती पर चाकू से हमला कर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने दो दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने युवती के प्रेम संबंध बनाए रखने के लिए दबाव डाला था। इनकार करने पर उसने युवती के चेहरे, हाथ और पेट पर चाकू से वार किए थे। वारदात के बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।
तकनीकी जांच और मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मामला अंबरनाथ पश्चिम के हाउसिंग बोर्ड इलाके का है। यहां गुरुद्वारे के सामने एक युवती काम से घर लौट रही थी। इसी दौरान हेमंत गुमाने ने उसे रास्ते में रोक लिया। आरोपी ने अंधेरे का फायदा उठाकर युवती पर अपने साथ प्रेम संबंध बनाए रखने का दबाव बनाया। युवती ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया।
अचानक हुए हमले में युवती के चेहरे, हाथ और पेट पर गंभीर चोटें आईं। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने घायल युवती को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। युवती पर हुए हमले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जुटी थीं।
वारदात के बाद हेमंत लगातार अपनी जगह बदल रहा था। वह पुलिस से बचने के लिए राज्य के अलग-अलग इलाकों में छिपता रहा। इस दौरान पुलिस उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। जांच में तकनीकी जानकारी और मुखबिरों से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस को उसके बारे में सुराग मिले। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी दो दिन बाद अंबरनाथ लौटने वाला है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने निगरानी बढ़ाई और उसके लौटते ही उसे पकड़ लिया। आरोपी हेमंत गुमाने को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। इस घटना के बाद इलाके में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई जा रही है।
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