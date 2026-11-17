वारदात के बाद हेमंत लगातार अपनी जगह बदल रहा था। वह पुलिस से बचने के लिए राज्य के अलग-अलग इलाकों में छिपता रहा। इस दौरान पुलिस उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। जांच में तकनीकी जानकारी और मुखबिरों से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस को उसके बारे में सुराग मिले। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी दो दिन बाद अंबरनाथ लौटने वाला है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने निगरानी बढ़ाई और उसके लौटते ही उसे पकड़ लिया। आरोपी हेमंत गुमाने को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। इस घटना के बाद इलाके में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई जा रही है।