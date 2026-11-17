अस्पताल में इलाज के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। वहां भर्ती पांच मरीजों के मोबाइल अचानक गायब हो गए। अस्पताल प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो पता चला कि मोबाइल बुजुर्ग महिला ने ही लिए थे। उन्होंने इन मोबाइल को अपनी तकिया के नीचे छिपाकर रखा था। डॉक्टर के मुताबिक 15 दिन के इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ। विशेषज्ञ का कहना है कि बुजुर्गों को मोबाइल देना आसान है, लेकिन उनके साथ समय बिताना ज्यादा जरूरी है। परिवार के लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बुजुर्ग कितनी देर मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पर किस तरह की सामग्री देख रहे हैं।