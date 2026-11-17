एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शिवसेना और भाजपा के बीच गठबंधन हुआ था। उस समय राज्य में गठबंधन की सरकार बननी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद और सत्ता के लिए महाराष्ट्र की जनता से झूठ बोला और गठबंधन तोड़ दिया। शिंदे ने कहा कि जनता का भरोसा तोड़ने वाले उद्धव ठाकरे को अमित शाह पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने ठाकरे को 'नंबर एक का झूठा' तक कह दिया। शिंदे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधकर विपक्षी नेता मीडिया में चर्चा पाने की कोशिश करते हैं।