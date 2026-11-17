Bilkis Bano Case: गुजरात के 2002 दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 14 सदस्यों व रिश्तेदारों की हत्या का मामला एक बार फिर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। अदालत के इस फैसले से बिलकिस बानो ने हैरानी और निराशा जताई है। हालांकि, इस मामले में उनकी न्याय की लड़ाई सिर्फ उनकी अपनी नहीं रही। जब अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने मामले के सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था, तब तीन महिलाएं ऐसी थीं, जिन्होंने बिलकिस बानो से पहले ही इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी।