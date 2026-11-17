Bilkis Bano Case: 2002 के बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या के मामले में दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बिलकिस बानो ने गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने अपने वकील के जरिए बयान जारी कर कहा कि अदालत ने उनकी बात सुने बिना ही दूसरी बार आदेश पारित कर दिया। इस फैसले ने उनके पुराने डर को फिर जिंदा कर दिया है। अब उन्हें अपने परिवार और खासकर बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता सता रही है।