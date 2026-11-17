PM-RAHAT Scheme: सड़क हादसे के बाद शुरुआती घंटे में इलाज मिलना अक्सर जिंदगी और मौत का फर्क तय करता है, मगर कई बार अस्पताल पहुंचकर भी पैसे का इंतजाम परिजनों के लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। इसी रुकावट को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग यानी NMC ने देश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों को केंद्र की कैशलेस योजना से जुड़ने का निर्देश दिया है।