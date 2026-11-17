Umar Nisar Dar Killed: दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सोमवार को हुई मुठभेड़ में एक संदिग्ध आतंकी मारा गया, जबकि लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर बच निकला। अधिकारियों के मुताबिक मारे गए उमर निसार डार की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिवार ने पहले ही दर्ज कराई थी। जांच में CCTV फुटेज ने दोनों की गतिविधियों का राज खोल दिया। इसी कड़ी ने गुमशुदा युवक से आतंकी मददगार तक का सफर उजागर किया है।