Kulgam encounter : मीर बाजार से अखरन तक रेकी, फिर CRPF चौकी पर हमला: CCTV फुटेज से सुलझी कुलगाम की गुत्थी (फोटो सोर्स: ANI)
Umar Nisar Dar Killed: दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सोमवार को हुई मुठभेड़ में एक संदिग्ध आतंकी मारा गया, जबकि लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर बच निकला। अधिकारियों के मुताबिक मारे गए उमर निसार डार की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिवार ने पहले ही दर्ज कराई थी। जांच में CCTV फुटेज ने दोनों की गतिविधियों का राज खोल दिया। इसी कड़ी ने गुमशुदा युवक से आतंकी मददगार तक का सफर उजागर किया है।
कश्मीर की सुरक्षा एजेंसियों के लिए कुलगाम की यह कहानी एक चेतावनी भी है और एक कामयाबी भी। चेतावनी इसलिए कि एक आम परिवार का बेटा महीनों तक आतंकी कमांडर का साया बना रहा। कामयाबी इसलिए कि कैमरे की आंखों ने उसके हर कदम का हिसाब जोड़ दिया।
श्रीनगर से 17 नवंबर को केएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक संदिग्ध आतंकी मारा गया। मृतक की पहचान उमर निसार डार के रूप में हुई है। अधिकारियों का आरोप है कि वह पिछले पांच से छह महीने से लश्कर कमांडर लतीफ भट को ठिकाना और रसद मुहैया करा रहा था।
जांचकर्ताओं के अनुसार, 10 नवंबर को दोनों ने मीर बाजार, अखरन, हब्लिश और किलम समेत कई जगहों पर घूमकर संभावित निशानों की रेकी की। मकसद सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश को अंजाम देना था। अगले दिन, 11 नवंबर को, दोनों ने अखरन में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की चौकी पर हमला किया और मौके से फरार हो गए।
इस पूरी कड़ी को जोड़ने में 10 और 11 नवंबर के CCTV फुटेज ने सबसे अहम भूमिका निभाई। अधिकारियों का कहना है कि इन्हीं तस्वीरों से अलग-अलग जगहों पर दोनों की आवाजाही और हमले के बाद उनके भागने का रास्ता तय हुआ।
कहानी का सबसे भावुक पहलू डार का परिवार है। उसके लापता होने पर घरवालों ने कुलगाम थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। बाद की जांच में सामने आया कि वह भट को पनाह और मदद दे रहा था और अखरन की घटना के बाद टीआरएफ (द रेजिस्टेंस फ्रंट) से जुड़ गया।
सुरक्षा बलों ने सोमवार को कुलगाम के लारू इलाके में दोनों को घेर लिया। इसके बाद हुई गोलीबारी में डार मारा गया, लेकिन भट अंधेरे का फायदा उठाकर निकल भागा। अधिकारियों के अनुसार फरार कमांडर को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है।
पृष्ठभूमि: टीआरएफ को लश्कर-ए-तैयबा का ही नया चेहरा माना जाता है, जिसे गृह मंत्रालय ने 2023 में गैरकानूनी संगठन घोषित किया था। सुरक्षा एजेंसियां अक्सर बताती रही हैं कि स्थानीय युवाओं की भर्ती और "ओवरग्राउंड वर्कर" नेटवर्क आतंकियों की सबसे बड़ी ताकत है, इसीलिए परिवारों की सूचना और CCTV जैसी तकनीकी निगरानी पर जोर बढ़ा है।
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