रोहित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस अजीत दादा के मित्र हैं, यह बात वे खुद कई मौकों पर कह चुके हैं। लेकिन दूसरे नजरिए से देखें तो वीके सिंह से भी उनके बहुत करीबी रिश्ते हैं। यह नजदीकी इस बात से साफ है कि महाराष्ट्र चुनाव के दो दिन बाद, नतीजों की घोषणा से ठीक पहले, वे एक निजी विमान से डेढ़ घंटे की छोटी यात्रा पर जयपुर गए थे। इसके प्रमाण हम पहले ही दे चुके हैं। वे रोहित सिंह की शादी में भी शामिल हुए थे। उनके बीच बहुत नजदीकी संबंध हैं। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को पुणे में जिला परिषद कार्यालय परिसर में अजीत पवार की प्रतिमा का अनावरण किया।