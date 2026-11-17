देश में सरकारी अस्पतालों की संख्या बढ़ने, इलाज सुविधाओं में विस्तार और सरकारों की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के बावजूद लोगों की जेब पर बीमारी का बोझ कम नहीं हो रहा। केंद्र सरकार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में हर साल इलाज के लिए लोग अपनी जेब से 4.06 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। यानी स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले कुल खर्च का 42.7% हिस्सा सीधे मरीज के परिवार को उठाना पड़ रहा है। यह राशि केंद्र और राज्य सरकारों के कुल स्वास्थ्य खर्च के लगभग बराबर है।