8 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

बंगाल के ER में ‘किराए के इंटर्न’! व्हाट्सएप पर 200-600 रुपये प्रति घंटे में बिक रही हैं मेडिकल ड्यूटी

बंगाल के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इंटर्न ER और अस्पताल की शिफ्ट 200-600 रुपये प्रति घंटे में बेच रहे हैं। जानें इस 'प्रॉक्सी ड्यूटी' नेटवर्क की पूरी सच्चाई और सरकार की सख्ती।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

कोलकाता

image

Anand Prakash Yadav

Updated: 8 Nov 2026, 8:10 AM IST

West Bengal medical interns

बंगाल में इंटर्न की जगह काम कर रहे हैं 'पैसे वाले स्टैंड-इन' डॉक्टर, Photo- ChatGpt

Bengal Health Department: आपके ER (आपातकालीन विभाग) में ड्यूटी पर कौन है? बंगाल में हो सकता है कि वहां मौजूद इंटर्न असल में पैसे लेकर काम करने वाला कोई 'स्टैंड-इन' हो। सरकार ने 'काम के बदले पैसे' वाले एक नेटवर्क का पता लगाया है, जिसमें मेडिकल इंटर्न व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अस्पताल की शिफ्ट और इमरजेंसी ड्यूटी की खरीद-बिक्री कर रहे हैं।

मेडिकल कॉलेजों में काम के दौरान दिन-रात कभी भी व्हाट्सएप मैसेज आ सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में बात कुछ अलग है। राज्य के कई मेडिकल कॉलेजों में ऐसी चैट के जरिए अस्पताल की शिफ्ट और इमरजेंसी रूम की ड्यूटी का लेन-देन होने और इन्हें प्रति घंटे के तय रेट पर खरीदने व बेचने की बातें सामने आई हैं।

200 से 600 रुपये प्रति घंटे का रेट

अधिकारियों के मुताबिक, इंटर्न के बीच काम आपस में बांटने की अनौपचारिक शुरुआत अब 'पैसे के बदले ड्यूटी' के नेटवर्क में बदल गई है। यह कोलकाता और राज्य के अन्य हिस्सों के मेडिकल कॉलेजों में चल रहा है, जहाँ इंटर्न अपनी अनिवार्य रोटेटरी शिफ्ट 200 से 600 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से बेच या बदल सकते हैं। 'इंटर्नशिप रिप्लेसमेंट' नाम के ग्रुप में 255 से ज्यादा सदस्य हैं। एक अधिकारी ने बताया कि ग्रुप में पूछा जाता है कि क्या कोई ER की शिफ्ट लेगा, जैसे "आज रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक की ER शिफ्ट", और साथ में रकम भी बताई जाती है। अगर किसी को गायनेकोलॉजी जैसी किसी स्पेशलिटी में दिलचस्पी नहीं है, तो वे पूरा रोटेशन छोड़ सकते हैं और अपनी जगह किसी और को काम पर रख सकते हैं।

भतीजे अभिषेक बनर्जी के आवास पर हुए कथित हमले पर भड़कीं ममता बनर्जी, पूछा- क्या देश में लोकतंत्र या संविधान नहीं है?

ये भी पढ़ें
Mamata Banerjee

इंटर्न बोले, "खुला रहस्य" है, पर सब एक जैसे नहीं

आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एक इंटर्न ने स्वैपिंग को 'खुला रहस्य' कहा। उनके मुताबिक इंटर्न हफ्ते में 70 से 90 घंटे काम करते हैं और कम्युनिटी मेडिसिन की पोस्टिंग में यह आंकड़ा 250 घंटे को पार कर सकता है। वे अपने 45,000 रुपये के स्टाइपेंड में से 30,000 रुपये तक प्रॉक्सी को देते हैं, ज्यादातर MD और MS प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए। कोलकाता के 23 वर्षीय इंटर्न ने निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि सरकार को अस्वच्छ वॉशरूम और आराम की जगह की कमी पर भी ध्यान देना चाहिए।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.