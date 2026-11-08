बंगाल के ER में ‘किराए के इंटर्न’! व्हाट्सएप पर 200-600 रुपये प्रति घंटे में बिक रही हैं मेडिकल ड्यूटी

अधिकारियों के मुताबिक, इंटर्न के बीच काम आपस में बांटने की अनौपचारिक शुरुआत अब 'पैसे के बदले ड्यूटी' के नेटवर्क में बदल गई है। यह कोलकाता और राज्य के अन्य हिस्सों के मेडिकल कॉलेजों में चल रहा है, जहाँ इंटर्न अपनी अनिवार्य रोटेटरी शिफ्ट 200 से 600 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से बेच या बदल सकते हैं। 'इंटर्नशिप रिप्लेसमेंट' नाम के ग्रुप में 255 से ज्यादा सदस्य हैं। एक अधिकारी ने बताया कि ग्रुप में पूछा जाता है कि क्या कोई ER की शिफ्ट लेगा, जैसे "आज रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक की ER शिफ्ट", और साथ में रकम भी बताई जाती है। अगर किसी को गायनेकोलॉजी जैसी किसी स्पेशलिटी में दिलचस्पी नहीं है, तो वे पूरा रोटेशन छोड़ सकते हैं और अपनी जगह किसी और को काम पर रख सकते हैं।