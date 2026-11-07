कर्नाटक में सामने आया दाऊद इब्राहिम के महिमामंडन का मामला, केरल की पर्यटक बस पर मिले विवादित संदेश

बस पर अंग्रेजी में 'राइज ऑफ ए डॉन' और 'एम्परर स्ट्राइक्स अगेन' जैसे संदेश लिखे हुए थे। इन संदेशों को दाऊद इब्राहिम का महिमामंडन करने वाला बताते हुए हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई और बस को रुकवा दिया। कार्यकर्ताओं ने चालक और बस मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलने पर चिक्कमगलूरु नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बस को कब्जे में लेने के साथ उसके दस्तावेज भी जब्त किए हैं। फिलहाल जांच की जा रही है कि बस पर ये संदेश किसने लिखवाए थे और इसके पीछे क्या उद्देश्य था। अब तक इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने या किसी की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।