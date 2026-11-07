महाराष्ट्र में बढ़ी सियासी हलचल, शरद पवार-प्रफुल्ल पटेल की मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान आया सामने

फडणवीस ने कहा कि एक तरफ शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता हैं तो दूसरी तरफ सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे नेता हैं। विलय को लेकर क्या फैसला करना है, यह उन्हें ही तय करना है। हालांकि एनडीए के घटक दल होने के नाते वे इस फैसले पर हमसे चर्चा जरूर करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के किसी भी गुट ने इस मुद्दे पर उनसे बातचीत नहीं की है। अगर दोनों गुटों के बीच चर्चा चल रही है तो इसकी जानकारी भी उन्हें नहीं दी गई है।