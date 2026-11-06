शरद पवार को PM नरेंद्र मोदी के फोन से महाराष्ट्र में सियासी चर्चा, अनिल देशमुख ने विलय की अटकलों को किया खारिज

Maharashtra Politics: राष्ट्रवादी कांग्रेस के दोनों गुटों के विलय को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व गृहमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख ने सुनील तटकरे के बदले हुए बयान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि जब अजित पवार जीवित थे, तब तटकरे दोनों दलों के बीच विलय को लेकर किसी बैठक से इनकार क्यों कर रहे थे? अब उनकी भूमिका बदलने की वजह क्या है और उस समय उन पर किसका दबाव था?