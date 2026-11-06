अब नहीं चलेगी जमाखोरी! चावल-धान पर केंद्र सख्त, बाजार में उतरेगा 50 लाख टन सरकारी चावल

सभी संबंधित पक्षों को बासमती और गैर-बासमती चावल, धान तथा ब्रोकन राइस (टुकड़ा चावल) के स्टॉक की सही जानकारी हर हफ्ते घोषित करनी होगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य बाजार में जमाखोरी (Hoarding) को रोकना और कीमतों में अवांछित बढ़ोतरी पर लगाम लगाना है।

यदि कोई व्यक्ति या इकाई गलत जानकारी देती है या स्टॉक छुपाती है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है। सरकार का मानना है कि स्टॉक की सही और समय पर जानकारी मिलने से बाजार की स्थिति पर बेहतर नजर रखी जा सकेगी और जरूरत पड़ने पर तुरंत कदम उठाए जा सकेंगे।