6 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

अब नहीं चलेगी जमाखोरी! चावल-धान पर केंद्र सख्त, बाजार में उतरेगा 50 लाख टन सरकारी चावल

केंद्र सरकार ने चावल और धान के स्टॉक पर निगरानी बढ़ाई है। दक्षिण के 5 राज्यों में स्टॉक सीमा की अनुमति, NAFED-NCCF-केंद्रीय भंडार को अधिक चावल आवंटन और FCI की 50 लाख टन ई-नीलामी की पूरी खबर पढ़ें।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Updated: 6 Nov 2026, 6:50 PM IST

central government rice stock

चावल की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्र का मास्टर प्लान, FCI बेचेगा दोगुना स्टॉक, Photo- ChatgPT

Rice Stock Monitoring: केंद्र सरकार ने बाजार में चावल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए चावल और धान (Paddy and Rice) के स्टॉक की निगरानी बढ़ा दी है। इस नए निर्देश के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापारियों (Traders/Wholesalers), खुदरा विक्रेताओं (Retailers), बड़े चेन रिटेलर्स और मिल मालिकों (Millers) को हर शुक्रवार को सरकार के निर्धारित पोर्टल पर अपने पास मौजूद स्टॉक की स्थिति को अनिवार्य रूप से अपडेट करना होगा।

केंद्र ने दक्षिण के पांच राज्यों को धान और चावल पर स्टॉक सीमा लागू करने की अनुमति दी। घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्र ने NAFED, NCCF और केंद्रीय भंडार को और अधिक चावल आवंटित किया। FCI ई-नीलामी के जरिए थोक खरीदारों को 50 लाख टन चावल बेचेगा, जो पहले की मात्रा से दोगुना है।

व्यापारियों को विशेष निर्देश जारी

सभी संबंधित पक्षों को बासमती और गैर-बासमती चावल, धान तथा ब्रोकन राइस (टुकड़ा चावल) के स्टॉक की सही जानकारी हर हफ्ते घोषित करनी होगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य बाजार में जमाखोरी (Hoarding) को रोकना और कीमतों में अवांछित बढ़ोतरी पर लगाम लगाना है।
यदि कोई व्यक्ति या इकाई गलत जानकारी देती है या स्टॉक छुपाती है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है। सरकार का मानना है कि स्टॉक की सही और समय पर जानकारी मिलने से बाजार की स्थिति पर बेहतर नजर रखी जा सकेगी और जरूरत पड़ने पर तुरंत कदम उठाए जा सकेंगे।

साइलेंट किलर बनी जहरीली हवा: भारत में हर 15 सेकंड में एक जान, सालाना 16-17 लाख लोगों की समय से पहले मौत

ये भी पढ़ें
air pollution health crisis

FCI की ई-नीलामी: 50 लाख टन चावल, पहले से दोगुना

इसी क्रम में FCI ई-नीलामी के जरिए थोक खरीदारों को 50 लाख टन चावल बेचेगा, जो पहले की मात्रा से दोगुना है। सरकारी भंडार से बड़ी मात्रा में चावल बाजार में आने से आपूर्ति बढ़ने और कीमतों पर दबाव घटने की उम्मीद है।

घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्र ने NAFED, NCCF और केंद्रीय भंडार को और अधिक चावल आवंटित किया है। इन एजेंसियों के जरिए चावल आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, जिससे बाजार में आपूर्ति बनी रहे।

निगरानी बढ़ाने के साथ-साथ केंद्र ने दक्षिण के पांच राज्यों को धान और चावल पर स्टॉक सीमा लागू करने की अनुमति भी दी है। इससे संबंधित राज्य अपनी स्थानीय जरूरतों और बाजार की स्थिति के अनुसार भंडारण पर सीमा तय कर सकेंगे, ताकि कोई भी व्यापारी या इकाई जरूरत से ज्यादा माल अपने पास जमा न कर सके।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.