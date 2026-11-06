18 महीने की बीमार हथिनी माया को केरल से किया गया एयरलिफ्ट, वंतारा में होगा स्पेशल ट्रीटमेंट

2 जुलाई को माया की स्थिति काफी गंभीर हो गई, जब खेलते समय वो फिसलकर गिर गई और उसके दाहिने कंधे में चोट लग गई। स्प्लिंट लगाने, विशेष फिज़ियोथैरेपी, और कैल्शियम तथा विटामिन-डी कीके उच्च खुराक वाले सप्लीमेंट देने जैसे कई तरह के उपचारों के बावजूद माया की हड्डियों की स्थिति अभी सही नहीं है। इसी वजह से उसे वंतारा एयरलिफ्ट किया जा रहा है, जहाँ उसका स्पेशल ट्रीटमेंट होगा। बताया जा रहा है कि वंतारा की टीम बहुत कम समय के नोटिस पर अभयारण्यम पहुंच गई। उनके एनिमल डॉक्टरों ने वन अधिकारियों और अन्य डॉक्टरों के साथ मिलकर माया की जांच की। इस संयुक्त जांच के बाद दोनों टीमें इस बात पर सहमत हुईं कि उसके इलाज और ठीक होने के लिए वंतारा ले जाना ज़रूरी बताया।