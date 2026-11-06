मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर झारखंड में सियासी घमासान, भाजपा ने की FIR की मांग; हेमंत सोरेन से मांगा जवाब

उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री के मन में देश के प्रति जरा भी सम्मान और राष्ट्रभक्ति है तो उन्हें ऐसे मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। दीपक प्रकाश ने कहा कि भाजपा इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने आई है और मांग करती है कि इरफान अंसारी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के इशारे पर यह बयान दिया है और यह कांग्रेस हाईकमान का ही रुख हो सकता है। भाजपा ने पूरे मामले की जांच और संबंधित मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।