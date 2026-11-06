‘चुनी हुई सरकार के खिलाफ बगावत की बात कैसे कर सकते हैं’, इरफान अंसारी पर भड़के शहनवाज हुसैन

Jharkhand Politics: झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर भाजपा ने कड़ी नाराजगी जताई है। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने उनके बयान को गंभीर बताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता अपने वोट से सरकार चुनती है। ऐसे में चुनी हुई सरकार के खिलाफ बगावत की बात करना किसी भी तरह से ठीक नहीं है।