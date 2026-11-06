‘चुनी हुई सरकार के खिलाफ बगावत की बात कैसे कर सकते हैं’, इरफान अंसारी पर भड़के शहनवाज हुसैन

इरफान अंसारी के बयान पर भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने कानूनी कार्रवाई की मांग की। (फोटो सोर्स-ANI)
Jharkhand Politics: झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर भाजपा ने कड़ी नाराजगी जताई है। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने उनके बयान को गंभीर बताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता अपने वोट से सरकार चुनती है। ऐसे में चुनी हुई सरकार के खिलाफ बगावत की बात करना किसी भी तरह से ठीक नहीं है।
दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान शहनवाज हुसैन ने कहा कि इरफान अंसारी का बयान कोई सामान्य राजनीतिक बयान नहीं है। इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसी को भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के खिलाफ लोगों को बगावत के लिए उकसाने की छूट नहीं दी जा सकती।
शहनवाज हुसैन ने साफ कहा कि इस तरह के बयान देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके मुताबिक, लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने और सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन बगावत का आह्वान करना अलग बात है।
इरफान अंसारी के बयान को लेकर भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं। शहनवाज हुसैन ने कहा कि इस तरह की बातें हल्के में लेने वाली नहीं हैं। चुनी हुई सरकार के खिलाफ बगावत की बात करना बेहद गैरजिम्मेदाराना है और इस पर कार्रवाई जरूरी है।
उन्होंने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार जनता के समर्थन से बनती है। अगर किसी को सरकार की नीतियों या फैसलों से परेशानी है तो वह अपनी असहमति जता सकता है। इसके लिए लोकतांत्रिक तरीके मौजूद हैं। लेकिन बगावत की बात करना स्वीकार नहीं किया जा सकता।
इरफान अंसारी के बयान पर भाजपा की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है, जब झारखंड में इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज है। शहनवाज हुसैन ने सीधे तौर पर कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है। इससे यह मामला अब राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर कार्रवाई की मांग तक पहुंच गया है।
भाजपा नेता के बयान से साफ है कि पार्टी इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रही है। अब इस मामले में इरफान अंसारी के बयान और उस पर अलग-अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं को लेकर झारखंड की राजनीति में चर्चा जारी है।
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नई दिल्ली
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