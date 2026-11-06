एक लाख के नकली नोट सिर्फ 25 हजार में! दिल्ली के गेस्ट हाउस में चल रहा था बड़ा खेल, बिहार के दो युवक गिरफ्तार

Delhi Police Crime News: एक लाख रुपए के नकली नोट सिर्फ 25 से 30 हजार रुपए में बेचने का सौदा हो रहा था। दिल्ली पुलिस ने पहाड़गंज के एक गेस्ट हाउस में छापा मारकर नकली करेंसी के इस धंधे का खुलासा किया है। पुलिस ने बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2.65 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं।