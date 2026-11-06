Chhath Special Trains 2026: घर जाने वालों के लिए रेलवे की स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट, रूट, टाइमिंग और बुकिंग की जानकारी

घर जाने वालों के लिए रेलवे की स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट, फोटो सोर्स- ANI
Chhath special trains: छठ पूजा के मौके पर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड समेत दूसरे राज्यों में अपने घर जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने वाली है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे अलग-अलग रूटों पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। इनमें दिल्ली, आनंद विहार और नई दिल्ली से बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहरों के लिए चलने वाली कई स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए इन ट्रेनों के रूट, परिचालन की तारीख और ठहराव की जानकारी जारी की है।
2026 में छठ पूजा का मुख्य पर्व 15 नवंबर, रविवार को मनाया जाएगा। चार दिवसीय पर्व की शुरुआत 13 नवंबर को नहाय-खाय से होगी, जबकि 14 नवंबर को खरना, 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य और 16 नवंबर को उषा अर्घ्य के साथ पर्व का समापन होगा। छठ को देखते हुए रेलवे ने नवंबर में कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन निर्धारित किया है, ताकि यात्रियों को नियमित ट्रेनों में बढ़ती भीड़ के बीच अतिरिक्त विकल्प मिल सकें।
दिल्ली से बिहार जाने वाली स्पेशल ट्रेनें
|जानकारी
|विवरण
|ट्रेन नंबर
|04028 / 04027
|रूट
|आनंद विहार टर्मिनल ↔ मुजफ्फरपुर
|चलने के दिन
|04028: मंगलवार और शुक्रवार
04027: बुधवार और शनिवार
|आनंद विहार से प्रस्थान
|सुबह 9:15 बजे
|मुजफ्फरपुर पहुंचने का समय
|अगले दिन सुबह 4:30 बजे
|प्रमुख ठहराव
|मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर
|आनंद विहार से परिचालन
|13 अक्टूबर से 24 नवंबर
|मुजफ्फरपुर से परिचालन
|14 अक्टूबर से 25 नवंबर
|जानकारी
|विवरण
|ट्रेन नंबर
|04010 / 04009
|रूट
|दिल्ली ↔ सीतामढ़ी
|ट्रेन का प्रकार
|साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल
|दिल्ली से प्रस्थान
|रात 11:05 बजे
|दिल्ली से चलने का दिन
|गुरुवार
|सीतामढ़ी से वापसी
|शनिवार
|प्रमुख ठहराव
|गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, गोंडा, गोरखपुर, बगहा, नरकटियागंज, रक्सौल, बैरगनिया
|दिल्ली से परिचालन
|15 अक्टूबर से 19 नवंबर 2026
|सीतामढ़ी से परिचालन
|17 अक्टूबर से 21 नवंबर 2026
|जानकारी
|विवरण
|ट्रेन नंबर
|04008 / 04007
|रूट
|आनंद विहार टर्मिनल ↔ जोगबनी
|ट्रेन का प्रकार
|साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन
|आनंद विहार से प्रस्थान
|शनिवार, सुबह 8:30 बजे
|जोगबनी पहुंचने का समय
|अगले दिन दोपहर 3:00 बजे
|प्रमुख ठहराव
|गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, गोंडा, गोरखपुर, छपरा, हाजीपुर, बरौनी, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, अररिया कोर्ट
|आनंद विहार से परिचालन
|10 अक्टूबर से 7 नवंबर 2026
|जोगबनी से वापसी
|11 अक्टूबर से 8 नवंबर 2026
रेलवे ने बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए दूसरे रूटों पर भी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें घोषित की हैं। इनमें चंडीगढ़-पटना स्पेशल 04512/04511 और फिरोजपुर कैंट-पटना स्पेशल 04616/04615 शामिल हैं। चंडीगढ़-पटना ट्रेन गुरुवार को चंडीगढ़ से और शुक्रवार को पटना से चलती है। वहीं फिरोजपुर कैंट-पटना स्पेशल मंगलवार को फिरोजपुर कैंट से और बुधवार को पटना से चलती है। दोनों ट्रेनों में बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव है।
01143/01144 LTT–दानापुर स्पेशल ट्रेन
|जानकारी
|01143 LTT → दानापुर
|01144 दानापुर → LTT
|ट्रेन नंबर
|01143
|01144
|रूट
|लोकमान्य तिलक टर्मिनस → दानापुर
|दानापुर → लोकमान्य तिलक टर्मिनस
|ट्रेन का प्रकार
|दैनिक स्पेशल
|दैनिक स्पेशल
|परिचालन अवधि
|9 अक्टूबर से 21 नवंबर 2026
|11 अक्टूबर से 23 नवंबर 2026
|चलने के दिन
|रोजाना
|रोजाना
|LTT से प्रस्थान
|सुबह 10:30 बजे
|—
|दानापुर से प्रस्थान
|—
|रात 12:10 बजे
|दानापुर पहुंचने का समय
|अगले दिन रात 9:50 बजे
|—
|LTT पहुंचने का समय
|—
|अगले दिन सुबह 6:50 बजे
|कुल दूरी
|लगभग 1,685 किमी
|लगभग 1,685 किमी
|यात्रा समय
|करीब 35 घंटे 20 मिनट
|करीब 30 घंटे 40 मिनट
|जानकारी
|विवरण
|ट्रेन नंबर
|09465 / 09466
|रूट
|अहमदाबाद ↔ दरभंगा
|ट्रेन का प्रकार
|फेस्टिवल/स्पेशल ट्रेन
|अहमदाबाद से चलने का दिन
|हर शुक्रवार
|अहमदाबाद से परिचालन
|13 नवंबर 2026 तक
|वापसी ट्रेन नंबर
|09466
|दरभंगा से चलने का दिन
|हर सोमवार
|दरभंगा से परिचालन
|16 नवंबर 2026 तक
|उद्देश्य
|दिवाली और छठ के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए विशेष सेवा
|जानकारी
|विवरण
|ट्रेन नंबर
|04656 / 04655
|रूट
|लुधियाना ↔ सहरसा
|ट्रेन का प्रकार
|फेस्टिवल स्पेशल
|लुधियाना से प्रस्थान
|6, 9 और 11 नवंबर 2026
|लुधियाना से समय
|शाम 5:35 बजे
|सहरसा पहुंचने का समय
|अगले दिन रात 11:50 बजे
|सहरसा से वापसी
|8, 11 और 13 नवंबर 2026
|सहरसा से प्रस्थान
|सुबह 3:50 बजे
|प्रमुख ठहराव
|अंबाला, सहारनपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी, खगड़िया, मानसी आदि
|उद्देश्य
|दिवाली और छठ के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेन
|जानकारी
|विवरण
|ट्रेन नंबर
|03135 / 03136
|रूट
|सियालदह ↔ पटना
|ट्रेन का प्रकार
|फेस्टिवल स्पेशल
|सियालदह से प्रस्थान
|हर मंगलवार, दोपहर 12:20 बजे
|पटना पहुंचने का समय
|उसी दिन शाम 3:00 बजे
|पटना से वापसी
|हर मंगलवार
|परिचालन अवधि
|13 अक्टूबर से 24 नवंबर 2026
|कुल ट्रिप
|7 ट्रिप
|उद्देश्य
|दिवाली और छठ के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए विशेष सेवा
04209/04210 वाराणसी-दिल्ली-वाराणसी फेस्टिवल स्पेशल भी यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण विकल्प है। यह ट्रेन वाराणसी और दिल्ली के बीच चल रही है और रास्ते में लखनऊ, रायबरेली, मुरादाबाद, हापुड़ और गाजियाबाद जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकती है। दिल्ली से इस ट्रेन का परिचालन निर्धारित अवधि में शनिवार, मंगलवार और गुरुवार को किया जा रहा है।
इसके अलावा 04052/04051 नई दिल्ली-हावड़ा-नई दिल्ली स्पेशल भी यात्रियों के लिए उपलब्ध है। यह ट्रेन नई दिल्ली से शुक्रवार और हावड़ा से रविवार को चलती है। इसका रूट गाजियाबाद, अलीगढ़, टुंडला, प्रयागराज क्षेत्र, वाराणसी/डीडीयू, बक्सर, आरा, पटना, किऊल, झाझा, जसीडीह, आसनसोल और बर्धमान होते हुए हावड़ा तक जाता है।
आरक्षित स्पेशल ट्रेनों में टिकट उपलब्धता के अनुसार ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। यात्रा से पहले IRCTC/रेलवे की आधिकारिक व्यवस्था या NTES पर ट्रेन नंबर, तारीख, सीट उपलब्धता और ताजा समय-सारणी जरूर जांच लें, क्योंकि रेलवे परिचालन में बदलाव कर सकता है। त्योहारों के दौरान दिल्ली क्षेत्र में यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए रेलवे ने नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल और दिल्ली जंक्शन पर 3 नवंबर से 15 नवंबर तक विभागीय बुकिंग पर अस्थायी प्रतिबंध तथा कुछ अवधि में पार्सल संचालन पर भी प्रतिबंध लगाया है।
टिकट बुक करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
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