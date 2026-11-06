Chhath Special Trains 2026: घर जाने वालों के लिए रेलवे की स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट, रूट, टाइमिंग और बुकिंग की जानकारी

Chhath special trains: छठ पूजा के मौके पर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड समेत दूसरे राज्यों में अपने घर जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने वाली है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे अलग-अलग रूटों पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। इनमें दिल्ली, आनंद विहार और नई दिल्ली से बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहरों के लिए चलने वाली कई स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए इन ट्रेनों के रूट, परिचालन की तारीख और ठहराव की जानकारी जारी की है।