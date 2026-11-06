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Chhath Special Trains 2026: घर जाने वालों के लिए रेलवे की स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट, रूट, टाइमिंग और बुकिंग की जानकारी

Delhi patna special train: छठ पूजा 2026 को लेकर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। यहां जानें दिल्ली से बिहार और पूर्वांचल जाने वाली स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट, रूट, टाइमिंग, तारीख और टिकट बुकिंग से जुड़ी जरूरी जानकारी।
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नई दिल्ली

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Imran Ansari

Updated: 6 Nov 2026, 7:01 AM IST

special train

घर जाने वालों के लिए रेलवे की स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट, फोटो सोर्स- ANI

Chhath special trains: छठ पूजा के मौके पर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड समेत दूसरे राज्यों में अपने घर जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने वाली है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे अलग-अलग रूटों पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। इनमें दिल्ली, आनंद विहार और नई दिल्ली से बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहरों के लिए चलने वाली कई स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए इन ट्रेनों के रूट, परिचालन की तारीख और ठहराव की जानकारी जारी की है।

छठ 2026 कब है?

2026 में छठ पूजा का मुख्य पर्व 15 नवंबर, रविवार को मनाया जाएगा। चार दिवसीय पर्व की शुरुआत 13 नवंबर को नहाय-खाय से होगी, जबकि 14 नवंबर को खरना, 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य और 16 नवंबर को उषा अर्घ्य के साथ पर्व का समापन होगा। छठ को देखते हुए रेलवे ने नवंबर में कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन निर्धारित किया है, ताकि यात्रियों को नियमित ट्रेनों में बढ़ती भीड़ के बीच अतिरिक्त विकल्प मिल सकें।

दिल्ली से बिहार जाने वाली स्पेशल ट्रेनें

1.आनंद विहार-मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन

जानकारीविवरण
ट्रेन नंबर04028 / 04027
रूटआनंद विहार टर्मिनल ↔ मुजफ्फरपुर
चलने के दिन04028: मंगलवार और शुक्रवार
04027: बुधवार और शनिवार
आनंद विहार से प्रस्थानसुबह 9:15 बजे
मुजफ्फरपुर पहुंचने का समयअगले दिन सुबह 4:30 बजे
प्रमुख ठहरावमुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर
आनंद विहार से परिचालन13 अक्टूबर से 24 नवंबर
मुजफ्फरपुर से परिचालन14 अक्टूबर से 25 नवंबर

2. दिल्ली-सितामढ़ी स्पेशल

जानकारीविवरण
ट्रेन नंबर04010 / 04009
रूटदिल्ली ↔ सीतामढ़ी
ट्रेन का प्रकारसाप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल
दिल्ली से प्रस्थानरात 11:05 बजे
दिल्ली से चलने का दिनगुरुवार
सीतामढ़ी से वापसीशनिवार
प्रमुख ठहरावगाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, गोंडा, गोरखपुर, बगहा, नरकटियागंज, रक्सौल, बैरगनिया
दिल्ली से परिचालन15 अक्टूबर से 19 नवंबर 2026
सीतामढ़ी से परिचालन17 अक्टूबर से 21 नवंबर 2026

3. आनंद विहार-जोगबनी स्पेशल

जानकारीविवरण
ट्रेन नंबर04008 / 04007
रूटआनंद विहार टर्मिनल ↔ जोगबनी
ट्रेन का प्रकारसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन
आनंद विहार से प्रस्थानशनिवार, सुबह 8:30 बजे
जोगबनी पहुंचने का समयअगले दिन दोपहर 3:00 बजे
प्रमुख ठहरावगाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, गोंडा, गोरखपुर, छपरा, हाजीपुर, बरौनी, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, अररिया कोर्ट
आनंद विहार से परिचालन10 अक्टूबर से 7 नवंबर 2026
जोगबनी से वापसी11 अक्टूबर से 8 नवंबर 2026

बिहार के लिए इन रूटों पर भी स्पेशल ट्रेनें

रेलवे ने बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए दूसरे रूटों पर भी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें घोषित की हैं। इनमें चंडीगढ़-पटना स्पेशल 04512/04511 और फिरोजपुर कैंट-पटना स्पेशल 04616/04615 शामिल हैं। चंडीगढ़-पटना ट्रेन गुरुवार को चंडीगढ़ से और शुक्रवार को पटना से चलती है। वहीं फिरोजपुर कैंट-पटना स्पेशल मंगलवार को फिरोजपुर कैंट से और बुधवार को पटना से चलती है। दोनों ट्रेनों में बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव है।

मुंबई से बिहार जाने के लिए स्पेशल ट्रेन

01143/01144 LTT–दानापुर स्पेशल ट्रेन

जानकारी01143 LTT → दानापुर01144 दानापुर → LTT
ट्रेन नंबर0114301144
रूटलोकमान्य तिलक टर्मिनस → दानापुरदानापुर → लोकमान्य तिलक टर्मिनस
ट्रेन का प्रकारदैनिक स्पेशलदैनिक स्पेशल
परिचालन अवधि9 अक्टूबर से 21 नवंबर 202611 अक्टूबर से 23 नवंबर 2026
चलने के दिनरोजानारोजाना
LTT से प्रस्थानसुबह 10:30 बजे
दानापुर से प्रस्थानरात 12:10 बजे
दानापुर पहुंचने का समयअगले दिन रात 9:50 बजे
LTT पहुंचने का समयअगले दिन सुबह 6:50 बजे
कुल दूरीलगभग 1,685 किमीलगभग 1,685 किमी
यात्रा समयकरीब 35 घंटे 20 मिनटकरीब 30 घंटे 40 मिनट

गुजरात से बिहार जाने के लिए स्पेशल ट्रेन ( Adi Dbg Spl Train )

जानकारीविवरण
ट्रेन नंबर09465 / 09466
रूटअहमदाबाद ↔ दरभंगा
ट्रेन का प्रकारफेस्टिवल/स्पेशल ट्रेन
अहमदाबाद से चलने का दिनहर शुक्रवार
अहमदाबाद से परिचालन13 नवंबर 2026 तक
वापसी ट्रेन नंबर09466
दरभंगा से चलने का दिनहर सोमवार
दरभंगा से परिचालन16 नवंबर 2026 तक
उद्देश्यदिवाली और छठ के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए विशेष सेवा

पंजाब से बिहार जाने वाली स्पेशल ट्रेन ( LDH SHC FEST SPL Train )

जानकारीविवरण
ट्रेन नंबर04656 / 04655
रूटलुधियाना ↔ सहरसा
ट्रेन का प्रकारफेस्टिवल स्पेशल
लुधियाना से प्रस्थान6, 9 और 11 नवंबर 2026
लुधियाना से समयशाम 5:35 बजे
सहरसा पहुंचने का समयअगले दिन रात 11:50 बजे
सहरसा से वापसी8, 11 और 13 नवंबर 2026
सहरसा से प्रस्थानसुबह 3:50 बजे
प्रमुख ठहरावअंबाला, सहारनपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी, खगड़िया, मानसी आदि
उद्देश्यदिवाली और छठ के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेन

कोलकाता से बिहार जाने वाली स्पेशल ट्रेन ( Sdah Pnbe Spl )

जानकारीविवरण
ट्रेन नंबर03135 / 03136
रूटसियालदह ↔ पटना
ट्रेन का प्रकारफेस्टिवल स्पेशल
सियालदह से प्रस्थानहर मंगलवार, दोपहर 12:20 बजे
पटना पहुंचने का समयउसी दिन शाम 3:00 बजे
पटना से वापसीहर मंगलवार
परिचालन अवधि13 अक्टूबर से 24 नवंबर 2026
कुल ट्रिप7 ट्रिप
उद्देश्यदिवाली और छठ के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए विशेष सेवा

यूपी और बिहार जाने वालों के लिए एक और विकल्प

04209/04210 वाराणसी-दिल्ली-वाराणसी फेस्टिवल स्पेशल भी यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण विकल्प है। यह ट्रेन वाराणसी और दिल्ली के बीच चल रही है और रास्ते में लखनऊ, रायबरेली, मुरादाबाद, हापुड़ और गाजियाबाद जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकती है। दिल्ली से इस ट्रेन का परिचालन निर्धारित अवधि में शनिवार, मंगलवार और गुरुवार को किया जा रहा है।

इसके अलावा 04052/04051 नई दिल्ली-हावड़ा-नई दिल्ली स्पेशल भी यात्रियों के लिए उपलब्ध है। यह ट्रेन नई दिल्ली से शुक्रवार और हावड़ा से रविवार को चलती है। इसका रूट गाजियाबाद, अलीगढ़, टुंडला, प्रयागराज क्षेत्र, वाराणसी/डीडीयू, बक्सर, आरा, पटना, किऊल, झाझा, जसीडीह, आसनसोल और बर्धमान होते हुए हावड़ा तक जाता है।

टिकट बुकिंग कैसे करें?

आरक्षित स्पेशल ट्रेनों में टिकट उपलब्धता के अनुसार ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। यात्रा से पहले IRCTC/रेलवे की आधिकारिक व्यवस्था या NTES पर ट्रेन नंबर, तारीख, सीट उपलब्धता और ताजा समय-सारणी जरूर जांच लें, क्योंकि रेलवे परिचालन में बदलाव कर सकता है। त्योहारों के दौरान दिल्ली क्षेत्र में यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए रेलवे ने नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल और दिल्ली जंक्शन पर 3 नवंबर से 15 नवंबर तक विभागीय बुकिंग पर अस्थायी प्रतिबंध तथा कुछ अवधि में पार्सल संचालन पर भी प्रतिबंध लगाया है।

टिकट बुक करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

  • ट्रेन नंबर और यात्रा की तारीख दोबारा जांचें।
  • ट्रेन के प्रस्थान स्टेशन को ध्यान से देखें, क्योंकि कुछ ट्रेनें नई दिल्ली के बजाय आनंद विहार से चलती हैं।
  • स्पेशल ट्रेनों के समय सामान्य ट्रेनों से अलग हो सकते हैं।
  • यात्रा से पहले NTES पर ट्रेन की लाइव स्थिति और ताजा अपडेट देख लें।
  • छठ के आसपास भीड़ अधिक रहने की संभावना है, इसलिए उपलब्धता मिलते ही आरक्षित टिकट की योजना बनाना उपयोगी रहेगा।
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