Protest: शिक्षा मंत्री के बंगले में डीएड अभ्यर्थी बोले- तो गोली मार दीजिए सर

अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक सरकार 2300 सहायक शिक्षक पदों पर नियुक्ति की निश्चित तारीख घोषित नहीं करती, तब तक वे बंगले से नहीं उठेंगे। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में पुलिस पहुंच गई। धरने पर बैठे डीएड अभ्यर्थियों और पुलिस अधिकारियों के बीच बहस भी होने लगी। तभी धरनारत अभ्यर्थियों ने कहा कि मंत्री जी से मिले बिना नहीं जाएंगे, चाहे तो वे उन्हें गोली मार दें।