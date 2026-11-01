CG Rajyotsav: 36 विभूतियों को राज्योत्सव में नवाजा जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान से

कैबिनेट मंत्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य अलंकरण केवल व्यक्तियों और संस्थाओं का सम्मान नहीं, बल्कि उनके समर्पण, परिश्रम, प्रतिभा और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का अभिनंदन है। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित करने वाले नागरिकों का योगदान छत्तीसगढ़ के लिए प्रेरणादायी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन और संचालक डॉ. संजय कन्नौजे भी उपस्थित थे।