दिवाली, छठ, देव दीपावली और क्रिकेट-हॉकी के मुकाबले, नवंबर में कई आयोजनों से गुलजार रहेगा छत्तीसगढ़

November 2026 Calendar: नवंबर 2026 छत्तीसगढ़ में त्योहारों और खेल आयोजनों के लिहाज से खास रहने वाला है। महीने की शुरुआत पुष्य नक्षत्र और अहोई अष्टमी से होगी। इसके बाद धनतेरस, छोटी दिवाली, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ महापर्व जैसे प्रमुख पर्व मनाए जाएंगे। महीने के अंतिम सप्ताह में देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह, देव दीपावली और गुरु नानक जयंती की रौनक रहेगी। इसके साथ ही प्रदेश में मातर और जेठउनी जैसे पारंपरिक आयोजनों की भी धूम देखने को मिलेगी।