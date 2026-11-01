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दिवाली, छठ, देव दीपावली और क्रिकेट-हॉकी के मुकाबले, नवंबर में कई आयोजनों से गुलजार रहेगा छत्तीसगढ़

November Hindu Festivals: नवंबर 2026 में छत्तीसगढ़ त्योहारों और खेल आयोजनों से गुलजार रहेगा। दिवाली, छठ, देव दीपावली और गुरु नानक जयंती के साथ मातर-जेठउनी की रौनक रहेगी। वहीं, हॉकी और क्रिकेट के कई मुकाबले भी आयोजित होंगे।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Updated: 1 Nov 2026, 12:55 PM IST

CG News

दिवाली, छठ, देव दीपावली और क्रिकेट-हॉकी के मुकाबले(photo-patrika)

November 2026 Calendar: नवंबर 2026 छत्तीसगढ़ में त्योहारों और खेल आयोजनों के लिहाज से खास रहने वाला है। महीने की शुरुआत पुष्य नक्षत्र और अहोई अष्टमी से होगी। इसके बाद धनतेरस, छोटी दिवाली, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ महापर्व जैसे प्रमुख पर्व मनाए जाएंगे। महीने के अंतिम सप्ताह में देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह, देव दीपावली और गुरु नानक जयंती की रौनक रहेगी। इसके साथ ही प्रदेश में मातर और जेठउनी जैसे पारंपरिक आयोजनों की भी धूम देखने को मिलेगी।

November Festivals 2026: नवंबर में कब है धनतेरस और दिवाली?

नवंबर के पहले सप्ताह में दीपावली से जुड़े कई प्रमुख पर्व पड़ेंगे। 6 नवंबर को धनतेरस और यम दीपम मनाया जाएगा। इसके अगले दिन 7 नवंबर को नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली है। वहीं, 8 नवंबर को दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी पूजन और महाकाली पूजा होगी। इसके बाद 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट तथा 11 नवंबर को भाई दूज मनाया जाएगा।

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छठ महापर्व से देव दीपावली तक रहेगी पर्वों की रौनक

15 नवंबर को सूर्य षष्ठी व्रत यानी छठ महापर्व मनाया जाएगा। इस दौरान श्रद्धालु भगवान सूर्य की आराधना करेंगे। 17 नवंबर को गोपाष्टमी और 18 नवंबर को आंवला नवमी मनाई जाएगी। वहीं, 21 नवंबर को देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह का आयोजन होगा। 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कार्तिक पुन्नी मेला, देव दीपावली और गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी।

नवंबर 2026 के प्रमुख व्रत और त्योहारों की तारीखें

तारीख- पर्व और आयोजन

  • 1 नवंबर, रविवार- अहोई अष्टमी, राधा कुंड स्नान, रवि पुष्य योग
  • 5 नवंबर, गुरुवार- रमा एकादशी व्रत
  • 6 नवंबर, शुक्रवार- धनतेरस, यम दीपम, शुक्र प्रदोष व्रत
  • 7 नवंबर, शनिवार- नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली, हनुमान जयंती
  • 8 नवंबर, रविवार- दीपावली, लक्ष्मी पूजन, महाकाली पूजा
  • 9 नवंबर, सोमवार- कार्तिक स्नान-दान, सोमवती अमावस्या
  • 10 नवंबर, मंगलवार- गोवर्धन पूजा, अन्नकूट
  • 11 नवंबर, बुधवार- भाई दूज, यम द्वितीया
  • 13 नवंबर, शुक्रवार- विनायक चतुर्थी व्रत
  • 14 नवंबर, शनिवार- लाभ पंचमी, सौभाग्य पंचमी
  • 15 नवंबर, रविवार- सूर्य षष्ठी व्रत, छठ महापर्व
  • 17 नवंबर, मंगलवार-गोपाष्टमी
  • 18 नवंबर, बुधवार- आंवला नवमी, अक्षय नवमी
  • 21 नवंबर, शनिवार- देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह
  • 22 नवंबर, रविवार- प्रदोष व्रत
  • 23 नवंबर, सोमवार- बैकुंठ चतुर्दशी
  • 24 नवंबर, मंगलवार- कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पुन्नी मेला, देव दीपावली, गुरु नानक जयंती
  • 27 नवंबर, शुक्रवार- संकष्टी चतुर्थी व्रत

पर्वों की तिथियों की जानकारी पंडित चन्द्रभूषण शुक्ला, संस्कृत भाषा के प्रचारक एवं धर्मशास्त्री के अनुसार दी गई है।

नवंबर में खेलों का भी रहेगा रोमांच

त्योहारों के साथ नवंबर में छत्तीसगढ़ के खेल प्रेमियों के लिए भी कई मुकाबले और चयन ट्रायल आयोजित होंगे। महीने की शुरुआत छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के पहले संस्करण के फाइनल मुकाबले से होगी। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी, महिला टी-20 ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी में भी छत्तीसगढ़ की टीमें मैदान पर उतरेंगी।

हॉकी लीग के फाइनल से होगी खेल आयोजनों की शुरुआत

1 नवंबर को छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के पहले संस्करण का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके साथ ही पुरस्कार वितरण समारोह सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित होगा। वहीं, 2 और 3 नवंबर को रायपुर के बूढ़ापारा स्थित आउटडोर स्टेडियम में वालीबॉल और तीरंदाजी के लिए साई सेंटर के सत्र 2026-27 के चयन ट्रायल होंगे।

क्रिकेट टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की टीमों के मुकाबले

नवंबर में अलग-अलग आयु वर्ग और प्रारूपों के क्रिकेट टूर्नामेंट भी खेले जाएंगे। 2 से 5 नवंबर तक रणजी ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ और हैदराबाद के बीच चौथा लीग मुकाबला होगा। 2 नवंबर को बीसीसीआई महिला टी-20 ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ का मुकाबला गोवा से होगा। वहीं, 3 से 6 नवंबर तक सीके नायडू क्रिकेट ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश की टीमें आमने-सामने होंगी।

महीने के आखिरी हिस्से में भी होंगे क्रिकेट मैच

14 नवंबर को सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा। इसके बाद 19 से 21 नवंबर तक विजय मर्चेंट ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के बीच मैच होगा। महीने के अंतिम दिनों में 26 से 29 नवंबर तक कूच बिहार ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ और बड़ौदा की टीमें भिड़ेंगी। इस तरह नवंबर का महीना प्रदेश में धार्मिक आयोजनों के साथ खेल गतिविधियों से भी गुलजार रहेगा।

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1 Nov 2026, 12:55 PM IST

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