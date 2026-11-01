आखिर किसके दबाव में रुकी तहसीलदारों की रवानगी? 57 में से 19 ने ही दी ज्वाइनिंग, अब शासन उठाने जा रहा बड़ा कदम

रायपुर@संतराम साहू। Chhattisgarh Tehsildar Transfer: राजस्व विभाग में तबादला आदेशों की अनदेखी की जा रही है। पटवारियों के बाद अब तहसीलदारों के तबादले भी सवालों के घेरे में हैं। हड़ताल के बाद राजस्व विभाग ने बड़े पैमाने पर तबादले किए, लेकिन कई अधिकारी नई पदस्थापना पर जाने के बजाए पुराने स्थानों पर ही जमे हुए हैं। खासकर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और रायगढ़ जैसे बड़े जिलों से बलरामपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और जशपुर जैसे दूरस्थ एवं अनुसूचित क्षेत्रों में जाने वाले तहसीलदारों के मामले में आदेशों का पालन नहीं हो पा रहा है। वहीं 57 में 19 लाेग नई जगहों पर ज्वाइनिंग दे चुके हैं।