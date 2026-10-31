छत्तीसगढ़ में फिर चला तबादलों का दौर, नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी की कर्मचारियों की जंबो लिस्ट

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। संबंधित कर्मचारियों को आगामी आदेश तक नई पदस्थापना पर सेवाएं देनी होंगी। यह व्यवस्था समान सामर्थ्य, सेवा शर्तों और निबंधनों के अधीन की गई है। शासन ने प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। आदेश में जिन कर्मचारियों के नाम शामिल हैं, उन्हें निर्धारित नई पदस्थापना के अनुसार कार्य करना होगा।