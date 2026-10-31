छत्तीसगढ़ में फिर चला तबादलों का दौर, नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी की कर्मचारियों की जंबो लिस्ट

छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन विभाग में बड़ा फेरबदल (Photo Source- Patrika Create)
Chhattisgarh Transfer List: छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य शासन ने विभाग के कई कर्मचारियों के स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। मंत्रालय के महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी आदेश के बाद संबंधित कर्मचारियों की पदस्थापना में बदलाव किया गया है। शासन के इस फैसले से विभाग के अलग-अलग कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
जारी आदेश के अनुसार, कर्मचारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से अस्थायी रूप से नई जगह पर स्थानांतरित अथवा प्रतिनियुक्त किया गया है। आदेश में संबंधित कर्मचारियों के नाम, उनकी वर्तमान पदस्थापना और नई पदस्थापना का विवरण दिया गया है। कर्मचारियों को उनके नाम के सामने निर्धारित कार्यालय या स्थान पर कार्यभार संभालना होगा।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। संबंधित कर्मचारियों को आगामी आदेश तक नई पदस्थापना पर सेवाएं देनी होंगी। यह व्यवस्था समान सामर्थ्य, सेवा शर्तों और निबंधनों के अधीन की गई है। शासन ने प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। आदेश में जिन कर्मचारियों के नाम शामिल हैं, उन्हें निर्धारित नई पदस्थापना के अनुसार कार्य करना होगा।
जारी आदेश में कर्मचारियों की वर्तमान पदस्थापना के साथ नई पदस्थापना की जानकारी भी शामिल की गई है। इससे स्पष्ट होगा कि किस कर्मचारी को किस कार्यालय से हटाकर कहां भेजा गया है और किन कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर नई जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रशासनिक बदलाव के तहत विभाग के विभिन्न कार्यालयों में कर्मचारियों की जिम्मेदारियों और पदस्थापना में परिवर्तन किया गया है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से जारी आदेश में शामिल सभी कर्मचारियों के नाम और उनकी नई पदस्थापना का विवरण नीचे दी गई सूची में देखा जा सकता है।
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