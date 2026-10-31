Nursing Admission: छत्तीसगढ़ में तीसरी बार बढ़ी नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश की तारीख, 11 हजार से ज्यादा सीटों पर एडमिशन अटका

प्रदेश के सरकारी व निजी नर्सिंग कॉलेजों में संचालित नर्सिंग की 11 हजार से ज्यादा सीटों पर लैप्स होने का जो खतरा मंडरा रहा था, वह टल गया है। आईएनसी की मेहरबानी से डेढ़ माह का अतिरिक्त समय मिल गया है। उम्मीद की जा रही है कि डेढ़ माह में काउंसिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाए। प्रदेश के सरकारी व निजी नर्सिंग कॉलेजों में बीएससी, पोस्ट बेसिक बीएससी व एमएससी कोर्स की पढ़ाई हो रही है, लेकिन इस बार एडमिशन प्रक्रिया शुरू नहीं होने से कॉलेजों का बुरा हाल है। कॉलेजों में बीएससी की 7700 से ज्यादा सीटें हैं। कॉलेज संचालकों का कहना है कि जब नवंबर में एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी, तो छात्र-छात्राएं कहां से आएंगे?