मै लव सोनकर पिछले 7 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। डिजिटल मीडिया में मुझे 7 वर्ष का अनुभव है। मैन विभिन्न प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों INH 24*7 हरिभूमि में PCR और MCR कंट्रोल रूम में कामकाज संभाला है। साथ ही कई छोटे बड़े वेबसाइट चैनलों में बोल छत्तीसगढ़, INN 24 जैसे कई साइटों पर कार्य किया है। छत्तीसगढ़ पत्रिका की शुरुआत मैंने 2024 से की है। इससे पहले मैंने Inh 24*7 में PCR Room में कार्यरत था। मैंने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विषय में स्नातक (बैचलर) और स्नातकोत्तर (मास्टर) की डिग्री प्राप्त की है। पत्रकारिता के प्रति मेरी गहरी समझ और समसामयिक विषयों पर प्रभावी लेखन शैली एक सशक्त मीडिया प्रोफेशनल बनाती है। मुझे एक सामाजिक संस्था द्वारा उत्कृष्ट वेब पत्रकारिता सम्मान भी मिल चूका है। वर्तमान में मै छत्तीसगढ़ पत्रिका में डिजिटल डिपार्टमेंट में कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हूँ। जहां मुझे राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक मुद्दों और प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों पर लेखन का मौका भी मिला है।