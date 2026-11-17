मिचेल स्टार्क का पिछले सीजन में प्रदर्शन अच्छा रहा था। उन्होंने 6 मैचों में 11 विकेट लिए थे। इस दौरान उनका गेंदबाजी औसत 20.36 रहा था। दिल्ली ने उन्हें 2025 की मेगा नीलामी में खरीदा था। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने उन्हें रिलीज किया था। स्टार्क ने KKR को 2024 में तीसरी बार IPL खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी।