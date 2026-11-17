मिचेल स्टार्क। (Photo- IANS)
IPL 2027 के लिए खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज करने की आज (17 नवंबर) आखिरी तारीख है। 16 दिसंबर को गोवा में मिनी ऑक्शन होना है। इससे पहले सभी फ्रेंचाइजी अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को रिलीज कर दिया है।
स्टार्क को रिलीज करने से दिल्ली के पर्स में 11.75 करोड़ रुपये जुड़ जाएंगे। इससे टीम को ऑक्शन में नए खिलाड़ियों पर बोली लगाने के लिए ज्यादा पैसा मिलेगा। फ्रेंचाइजी इस रकम से अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करेगी।
मिचेल स्टार्क का पिछले सीजन में प्रदर्शन अच्छा रहा था। उन्होंने 6 मैचों में 11 विकेट लिए थे। इस दौरान उनका गेंदबाजी औसत 20.36 रहा था। दिल्ली ने उन्हें 2025 की मेगा नीलामी में खरीदा था। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने उन्हें रिलीज किया था। स्टार्क ने KKR को 2024 में तीसरी बार IPL खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिचेल स्टार्क IPL 2027 में खेलते नजर नहीं आ सकते हैं। वह 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी पर ध्यान देना चाहते हैं। इसी वजह से वह ऑस्ट्रेलिया के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कार्यक्रम को प्राथमिकता दे रहे हैं।
बताया जा रहा है कि स्टार्क ने इस बारे में दिल्ली कैपिटल्स को पहले ही जानकारी दे दी थी। उन्होंने फ्रेंचाइजी को अपने व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में बताया था। इसके बाद टीम ने उन्हें रिटेन नहीं करने का फैसला लिया। अब दिल्ली को आगामी सीजन के लिए किसी दूसरे विदेशी तेज गेंदबाज की तलाश करनी होगी।
दिल्ली कैपिटल्स ने IPL 2027 मिनी ऑक्शन से पहले कुल 10 खिलाड़ियों को रिलीज किया है। इस सूची में मिचेल स्टार्क के अलावा नितीश राणा और अभिषेक पोरेल जैसे नाम भी शामिल हैं।
1- मिचेल स्टार्क, 2- नितीश राणा, 3- अभिषेक पोरेल, 4- पथुम निसांका, 5- बेन डकेट, 6- करुण नायर, 7- साहिल पारख, 8- दुश्मंथा चमीरा, 9- काइल जैमीसन, 10 -रेहान अहमद।
1- आशुतोष शर्मा, 2- आकिब नबी, 3 - अक्षर पटेल, 4- डेविड मिलर, 5- केएल राहुल, 6- काइल जैमीसन, 7 - लुंगी एनगिड़ी, 8- माधव तिवारी, 9- मुकेश कुमार, 10- पृथ्वी शॉ, 11- ऋषभ पंत (ट्रेडेड), 12-समीर रिजवी, 13- त्रिपुरना विजय, 14- ट्रिस्टन स्टब्स, 15-विप्राज निगम, 16- जीशान अंसारी (ट्रेडेड)।
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