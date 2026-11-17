रोहित शर्मा। (Photo- IANS)
IPL 2027 Retention List: गोवा में 16 दिसंबर को मिनी ऑक्शन होना है। इससे पहले मंगलवार को सभी टीमों द्वारा रिटेंशन लिस्ट जारी की गई है। अब सभी टीमों की नजरें 16 दिसंबर को होने वाले मिनी ऑक्शन पर होंगी, जहां फ्रेंचाइजी अपनी जरूरत के मुताबिक नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने के लिए बोली लगाएंगी। आइए, जानते हैं कि मिनी ऑक्शन से पहले किस टीम ने किन-किन खिलाड़ियों को रिटेन किया है।
1- अकील हुसैन, 2. अंशुल कंबोज, 3. आयुष म्हात्रे, 4. डेवाल्ड ब्रेविस, 5. गुरजपनीत सिंह, 6. जैक एडवर्ड्स (ट्रेडेड), 7. जेमी ओवरटन, 8. कार्तिक शर्मा, 9. लियाम लिविंगस्टोन (ट्रेडेड), 10. मुकेश चौधरी, 11. नूर अहमद, 12. राहुल चाहर, 13. रामकृष्ण घोष, 14. रुतुराज गायकवाड़, 15. संजू सैमसन, 16. सरफराज खान, 17. शिवम दुबे, 18. श्रेयस गोपाल, 19. उर्विल पटेल।
1- आशुतोष शर्मा, 2. औकिब नबी, 3. अक्षर पटेल, 4. डेविड मिलर, 5. केएल राहुल, 6. काइल जैमीसन, 7. लुंगी एनगिड़ी, 8. माधव तिवारी, 9. मुकेश कुमार, 10. पृथ्वी शॉ, 11. ऋषभ पंत (ट्रेडेड), 12. समीर रिजवी, 13. त्रिपुरना विजय, 14. ट्रिस्टन स्टब्स, 15. विप्राज निगम, 16. जीशान अंसारी (ट्रेडेड)।
1- अनुज रावत, 2. अशोक शर्मा, 3. ग्लेन फिलिप्स, 4. गुरनूर बरार, 5. हर्षल पटेल (ट्रेडेड), 6. जेसन होल्डर, 7. जयंत यादव, 8. जोस बटलर, 9. कगिसो रबाडा, 10. कुमार कुशाग्र, 11. मानव सुथार, 12. मोहम्मद सिराज, 13. मोहम्मद अरशद खान, 14. निशांत सिंधु, 15. प्रसिद्ध कृष्णा, 16. आर. साई किशोर, 17. राहुल तेवतिया, 18. राशिद खान, 19. साई सुदर्शन, 20. शुभमन गिल, 21. टॉम बैंटन, 22. वाशिंगटन सुंदर।
1- अंगकृष रघुवंशी, 2. अनुकूल रॉय, 3. कैमरून ग्रीन, 4. फिन एलन, 5. हर्षित राणा, 6. कार्तिक त्यागी, 7. मनीष पांडे, 8. प्रशांत सोलंकी, 9. रमनदीप सिंह, 10. रिंकू सिंह, 11. रोवमैन पॉवेल, 12. सार्थक रंजन, 13. सौरभ दुबे, 14. सुनील नरेन, 15. टिम सीफर्ट, 16. वैभव अरोड़ा, 17. वरुण चक्रवर्ती।
1- अब्दुल समद, 2. एडेन मार्करम, 3. आकाश सिंह, 4. अक्षत रघुवंशी, 5. अर्जुन तेंदुलकर, 6. अर्शिन कुलकर्णी, 7. आयुष बदोनी, 8. दिगवेश राठी, 9. जोश इंगलिस, 10. कुलदीप यादव (ट्रेडेड), 11. मयंक यादव, 12. मिचेल मार्श, 13. मोहसिन खान, 14. मुकुल चौधरी, 15. निकोलस पूरन, 16. प्रिंस यादव, 17. सैम करन (ट्रेडेड), 18. शाहबाज अहमद।
1- अर्शदीप सिंह (ट्रेडेड), 2. अश्विनी कुमार, 3. कॉर्बिन बॉश, 4. जसप्रीत बुमराह, 5. मिशेल सेंटनर, 6. नमन धीर, 7. क्विंटन डिकॉक, 8. रग्घु शर्मा, 9. राज अंगद बावा, 10. रोहित शर्मा, 11. रयान रिकेलटन, 12. शार्दुल ठाकुर, 13. शेरफेन रदरफोर्ड, 14. सूर्यकुमार यादव, 15. तिलक वर्मा, 16. विल जैक्स।
1- अजमतुल्लाह ओमरजई, 2. बेन ड्वारशुइस, 3. कूपर कोनोली, 4. हार्दिक पंड्या (ट्रेडेड), 5. हरनूर पन्नू, 6. हरप्रीत बराड़, 7. मार्को यानसेन, 8. मार्कस स्टोइनिस, 9. मुशीर खान, 10. प्रभसिमरन सिंह, 11. प्रियांश आर्या, 12. शशांक सिंह, 13. श्रेयस अय्यर, 14. सूर्यवंश शेडगे, 15. विष्णु विनोद, 16. व्यशाक विजयकुमार, 17. जेवियर बार्टलेट, 18. यश ठाकुर, 19. युजवेंद्र चहल।
1- अमन राव पेराला, 2. बृजेश शर्मा, 3. दासन शनाका, 4. ध्रुव जुरेल, 5. डोनोवन फेरेरा, 6. जोफ्रा आर्चर, 7. लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, 8. मणिमारन सिद्धार्थ (ट्रेडेड), 9. मो. शमी (ट्रेडेड), 10. नांद्रे बर्गर, 11. रवि बिश्नोई, 12. रविंद्र जडेजा, 13. रियान पराग, 14. संदीप शर्मा, 15. शुभांशु दुबे, 16. सुशांत मिश्रा, 17. वैभव सूर्यवंशी, 18. यश राज पुंजा, 19. यशस्वी जायसवाल।
1- अभिनंदन सिंह, 2. भुवनेश्वर कुमार, 3. देवदत्त पडिक्कल, 4. जैकब डफी, 5. जितेश शर्मा, 6. जॉर्डन कॉक्स, 7. जोश हेज़लवुड, 8. कनिष्क चौहान, 9. क्रुणाल पंड्या, 10. नुवान तुषारा, 11. फिल सॉल्ट, 12. रजत पाटीदार, 13. रसिक दार, 14. रोमारियो शेफर्ड, 15. सुयश शर्मा, 16. टिम डेविड, 17. वेंकटेश अय्यर, 18. विक्की ओस्तवाल, 19. विराट कोहली, 20. यश दयाल।
1- अभिषेक शर्मा, 2. अनिकेत वर्मा, 3. ब्रायडन कार्स, 4. ईशान मलिंगा, 5. हर्ष दुबे, 6. हेनरिक क्लासेन, 7. ईशान किशन, 8. खलील अहमद (ट्रेडेड), 9. क्रेन्स फुलेत्रा, 10. नाथन एलिस (ट्रेडेड), 11. नीतीश कुमार रेड्डी, 12. पैट कमिंस, 13. प्रफुल हिंगे, 14. साकिब हुसैन, 15. सलील अरोड़ा, 16. शिवांग कुमार, 17. स्मरण रविचंद्रन, 18. टी. नटराजन (ट्रेडेड)
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