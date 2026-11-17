श्रीनिवासन की बेटी और टीम की सह-मालकिन/डायरेक्टर रूपा गुरुनाथ (Rupa Gurunath) ने धोनी के बारे में बात करते हुए कहा, "धोनी जैसा खिलाड़ी जीवन में बस एक बार ही आता है। हम बहुत भाग्यशाली हैं और तहे दिल से आभारी हैं कि वह सीएसके की शुरुआत से ही हमारे साथ रहे हैं और उन्होंने इस टीम की नींव रखी है, जो आज यह टीम है। धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सिर्फ एक लेजेंड से कहीं बढ़कर हैं। मैदान के अंदर और बाहर, उन्होंने हमें जो कुछ भी दिया है, वह अनमोल है। उनका नेतृत्व, विनम्रता, समर्पण और लाखों फैंस के साथ जुड़ने का उनका अंदाज़ वाकई बहुत खास है। इतने सालों में उन्होंने एक ऐसी विरासत बनाई है और हमें ऐसी यादें दी हैं, जिन्हें हम जीवन भर संजोकर रखेंगे। धोनी आगे भी एक मेंटर के तौर पर सीएसके परिवार का हिस्सा बने रहेंगे। उनका अनुभव और विशेषज्ञता हमारे लिए बहुत कीमती है, खासकर बदलाव के इस दौर में। टीम में कई युवा खिलाड़ी हैं, ऐसे में उनका मार्गदर्शन सीएसके की अगली पीढ़ी को तैयार करने में मदद करेगा।”