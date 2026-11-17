बता दें कि आईपीएल ने सभी टीमों के रिलीज और रिटेंशन के लिए मंगलवार 17 नवंबर की डेडलाइन तय की है। इसी बीच हेड के बाहर होने की खबर आ गई है। अब अगर कोई फ्रेंचाइजी 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले अपने किसी रिटेन किए हुए प्लेयर को रिलीज या ट्रेड करती है, तो उसका पर्स उस समय के रिटेंशन स्लैब के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। एसआरएच के मामले में कोई और जोड़ या घटाव नहीं होगा, क्योंकि मेगा ऑक्शन से पहले चार कैप्ड प्लेयर्स को रिटेन करने की कीमत 61 करोड़ रुपये थी और यह उनके बाकी चार रिटेंशन हेनरिक क्लासेन (23 करोड़), पैट कमिंस (18 करोड़), अभिषेक शर्मा (14 करोड़) और नीतीश कुमार रेड्डी (6 करोड़) हैं।