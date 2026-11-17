न्यूजीलैंड के टेस्ट कप्तान टॉम लैथम और भारतीय कप्तान शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: एक्स@/SonySportsNetwk)
Most runs for India vs New Zealand in Tests: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के तहत दो मैचों की टेस्ट सीरीज 19 नवंबर से शुरू होने जा रही है। टी20 और वनडे सीरीज जीतने के बाद अब टीम इंडिया की नजर टेस्ट सीरीज पर कब्जा जमाने पर होगी, ताकि वह डब्ल्यूटीसी के फाइनल की रेस में बनी रहे। हालांकि क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में न्यूजीलैंड को उसके घर में हराना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत अभी तक कीवियों की धरती पर सिर्फ दो टेस्ट सीरीज ही जीत सका है। हालांकि भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजों का रिकॉर्ड शानदार रहा है। सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले शीर्ष 10 बल्लेबाजों में भारतीयों का दबदबा रहा है।
भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड राहुल द्रविड़ के नाम दर्ज है। उन्होंने 1998 से 2010 के बीच 15 मैचों की 28 पारियों में 63.80 के औसत से कुल 1,659 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 6 शतक और 6 अर्धशतक आए। इस मामले में दूसरे नंबर भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने कीवी टीम के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में 24 टेस्ट की 39 पारियों में 46.91 के औसत से कुल 1,595 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 8 अर्धशतक आए।
भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष पांच बल्लेबाजों में राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली तीन भारतीय हैं। जबकि इस लिस्ट में न्यूजीलैंड के दो बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम और ग्राहम डाउलिंग हैं। जिन्होंने क्रमश: 1224 और 964 रन बनाए। वहीं, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 में भारत और न्यूजीलैंड के पांच-पांच बल्लेबाज हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|करियर अवधि
|मैच
|पारियां
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|शतक
|अर्धशतक
|1
|राहुल द्रविड़
|1998-2010
|15
|28
|1,659
|222
|63.80
|6
|6
|2
|सचिन तेंदुलकर
|1990-2012
|24
|39
|1,595
|217
|46.91
|4
|8
|3
|ब्रेंडन मैकुलम
|2009-2014
|10
|19
|1,224
|302
|68.00
|4
|2
|4
|ग्राहम डाउलिंग
|1965-1969
|11
|22
|964
|239
|48.20
|3
|2
|5
|विराट कोहली
|2012-2024
|14
|27
|959
|211
|38.36
|3
|4
|6
|रॉस टेलर
|2009-2021
|17
|31
|890
|151
|30.68
|3
|1
|7
|बर्ट सटक्लिफ
|1955-1965
|9
|16
|885
|230*
|68.07
|3
|3
|8
|वीरेंद्र सहवाग
|2002-2012
|12
|21
|883
|173
|44.15
|2
|3
|9
|केन विलियमसन
|2010-2021
|13
|24
|871
|131
|37.86
|2
|5
|10
|चेतेश्वर पुजारा
|2012-2021
|12
|23
|867
|159
|39.40
|2
|4
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