Most runs for India vs New Zealand in Tests: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 के तहत दो मैचों की टेस्ट सीरीज 19 नवंबर से शुरू होने जा रही है। टी20 और वनडे सीरीज जीतने के बाद अब टीम इंडिया की नजर टेस्ट सीरीज पर कब्‍जा जमाने पर होगी, ताकि वह डब्‍ल्‍यूटीसी के फाइनल की रेस में बनी रहे। हालांकि क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में न्यूजीलैंड को उसके घर में हराना इतना आसान नहीं होगा, क्‍योंकि भारत अभी तक कीवियों की धरती पर सिर्फ दो टेस्‍ट सीरीज ही जीत सका है। हालांकि भारत बनाम न्‍यूजीलैंड टेस्‍ट क्रिकेट में भारतीय बल्‍लेबाजों का रिकॉर्ड शानदार रहा है। सबसे ज्‍यादा टेस्‍ट रन बनाने वाले शीर्ष 10 बल्‍लेबाजों में भारतीयों का दबदबा रहा है।