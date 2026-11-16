विराट कोहली IPL से कब लेंगे संन्यास? RCB के साथी खिलाड़ी फाफ डू प्लेसिस का बड़ा बयान

फाफ ने क्रिकइन्फो के शो क्रिकेटर्स ऑन क्रिकेटर्स में कहा कि विराट कोहली अपनी जिंदगी में जहां भी हैं, वह आईपीएल से दूर चले जाएंगे। वह बस खेल और उसकी हर चीज से दूर हो जाएंगे और हर बार इतने फ्रेश होकर वापस आएंगे कि इससे उन्हें आईपीएल में लंबे समय तक टिके रहने का मौका मिलेगा। यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह लगभग एबी जैसा ही है। मुझे लगता है कि अगर वह तीनों फॉर्मेट में इंडिया के लिए खेलते रहते, तो वह भी बर्नआउट के स्टेज पर पहुंच जाते। और फिर गेम का उतना मजा नहीं ले पाते। जबकि वह एक बहुत अच्छी जगह पर है, जहां वह आरसीबी से प्यार करते हैं। वह आरसीबी के लिए बहुत मेहनत करते हैं। जाहिर है, अब जब उन्होंने आईपीएल खिताब जीत लिया है, तो मुझे उम्मीद है कि आरसीबी में उनके पास अभी तीन या चार साल और बचे हैं।