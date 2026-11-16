16 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Pushkar Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

विराट कोहली IPL से कब लेंगे संन्यास? RCB के साथी खिलाड़ी फाफ डू प्लेसिस का बड़ा बयान

Faf du Plessis on Virat Kohli: RCB के पूर्व खिलाड़ी रहे फाफ डू प्लेसिस ने विराट कोहली के IPL खेलने के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्‍होंने कहा कि कोहली ने आईपीएल खिताब जीत लिया है, तो मुझे उम्मीद है कि अब उनके पास अभी तीन या चार साल और बचे होंगे। उनका सीधा सा मतलब है कि कोहली 3-4 साल बाद आईपीएल को भी अलविदा कह देंगे।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Updated: 16 Nov 2026, 5:47 PM IST

Faf du Plessis on Virat Kohli

आरसीबी के स्‍टार बल्‍लेबाज विराट कोहली। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)

Faf du Plessis on Virat Kohli IPL Retirement: भारत के पूर्व कप्‍तान विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल और टेस्‍ट क्रिकेट से संन्‍यास ले चुके हैं। 38 साल के हो चुके कोहली अब सिर्फ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) खेलते हैं। माना जा रहा है कि 2027 के वनडे वर्ल्‍ड कप के बाद विराट वनडे क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लेंगे। इसी बीच साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डू प्लेसिस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पूर्व खिलाड़ी ने कोहली के आईपीएल से संन्‍यास को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्‍होंने कहा है कि रन मशीन विराट कोहली तीन-चार साल बाद आरसीबी को भी अलविदा कहते हुए आईपीएल से भी संन्‍यास ले लेंगे।

'उनके पास अभी तीन या चार साल और बचे हैं'

फाफ ने क्रिकइन्फो के शो क्रिकेटर्स ऑन क्रिकेटर्स में कहा कि विराट कोहली अपनी जिंदगी में जहां भी हैं, वह आईपीएल से दूर चले जाएंगे। वह बस खेल और उसकी हर चीज से दूर हो जाएंगे और हर बार इतने फ्रेश होकर वापस आएंगे कि इससे उन्हें आईपीएल में लंबे समय तक टिके रहने का मौका मिलेगा। यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह लगभग एबी जैसा ही है। मुझे लगता है कि अगर वह तीनों फॉर्मेट में इंडिया के लिए खेलते रहते, तो वह भी बर्नआउट के स्टेज पर पहुंच जाते। और फिर गेम का उतना मजा नहीं ले पाते। जबकि वह एक बहुत अच्छी जगह पर है, जहां वह आरसीबी से प्यार करते हैं। वह आरसीबी के लिए बहुत मेहनत करते हैं। जाहिर है, अब जब उन्होंने आईपीएल खिताब जीत लिया है, तो मुझे उम्मीद है कि आरसीबी में उनके पास अभी तीन या चार साल और बचे हैं।

सूर्यकुमार यादव ने फिर उड़ाया SMAT में गर्दा, सिर्फ 18 गेंदों पर ठोक डाला अर्धशतक, 26 गेंद शेष रहते 201 रन बनाकर जीती मुंबई

ये भी पढ़ें
Suryakumar yadav 18 ball Fifty in SMAT 2026

'इंटेंसिटी 100 परसेंट होनी चाहिए, 80 नहीं'

बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोहली के साथ बैटिंग करने को लेकर फाफ ने कहा कि विराट मेरे पसंदीदा खिलाड़ी रहे, जिनके साथ मैंने बैटिंग की। विराट के साथ, जब आप बैटिंग करते हैं, तो एक अलग ही एनर्जी होती है। एक इंटेंसिटी जो एकदम ऊपर है। इस मामले में एबी की तरह। इंटेंसिटी 100 परसेंट होनी चाहिए, 80 परसेंट नहीं। जब आप उनके साथ बैटिंग करने जाते हैं, तो आपको लगता है कि वाह, मैं चार्ज हो गया हूं, इसके लिए बहुत पंप अप हूं।

'मैं उनके हाथ पर जोर से मुक्का मारता था'

उन्‍होंने आगे कहा कि इसे समझाने के लिए यह एक ईंट की दीवार पर दौड़ने जैसा है। मुझे याद है कि हर बार जब मैं बाउंड्री मारता था, तो मैं उनके हाथ पर जोर से मुक्का मारता था, क्योंकि मैं बहुत पंप अप होता था। फाफ ने अंत में कहा कि किसी महान खिलाड़ी के साथ बैटिंग करना बहुत ही कम होता है, जो बहुत कम लोग अपनी ज़िंदगी में अनुभव कर पाते हैं। इसलिए उनके साथ बैटिंग करने का मौका मिला, चाहे वो कप्तानी के नजरिए से ही क्यों न हो, उनके बारे में बात करना। वो पूरे तीन साल मेरी जिंदगी के बहुत अच्छे समय के तौर पर जाने जाएंगे।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.