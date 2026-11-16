IND vs NZ: बदल गया भारत बनाम न्यूजीलैंड सीरीज का समय, जानें भारतीय फैंस कितने बजे से देख सकेंगे मैच

India vs New Zealand Test Series: भारत टी20 और वनडे सीरीज जीतने के बाद अब न्‍यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्‍ट मैचों की सीरीज खेलेगा। आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 के फाइनल के लिहाज से दोनों ही टीमों के लिए ये सीरीज बेहद ही महत्‍वपूर्ण है। 19 नवंबर से शुरू हो रही इस सीरीज का पहला मैच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जाना है। क्‍या आप जानते हैं कि जिस तरह से टी20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज का समय बदल गया था, ठीक उसी तरह अब टेस्‍ट सीरीज का समय भी बदल जाएगा। भारत में क्रिकेट फैंस इस सीरीज का लाइव प्रसारण कब-कहां और कितने बजे देख सकते हैं? आइये जानते हैं।