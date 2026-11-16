भारत ने न्‍यूजीलैंड में पहली टेस्‍ट सीरीज 1967-68 में खेली थी। चार टेस्‍ट मैचों की उस सीरीज में टीम इंडिया ने 3-1 से जीत दर्ज की थी। लेकिन, उसके बाद लगातार चार सीरीज में शिकस्‍त झेलनी पड़ी। इसके बाद भारत ने न्‍यूजीलैंड में 2008-09 में तीन मैचों की टेस्‍ट सीरीज 1-0 से जीती, लेकिन 17 साल से भारतीय टीम न्‍यूजीलैंड में सीरीज जीतने का सूखा झेल रही है। आपको बता दें कि न्‍यूजीलैंड में करीब 58 साल के टेस्‍ट क्रिकेट इतिहास में भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच कुल 10 टेस्‍ट सीरीज खेली गई हैं, जिनमें से भारतीय टीम सिर्फ दो सीरीज ही जीत सकी है। वहीं, कीवी टीम ने अपनी धरती पर 6 टेस्‍ट सीरीज जीती हैं। जबकि दो ड्रॉ रही हैं।