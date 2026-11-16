न्यूजीलैंड टेस्ट टीम के कप्तान टॉम लैथम और भारत के कप्तान शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: एक्स@/SonySportsNetwk)
India in New Zealand Test Series Stats: भारतीय टीम का प्रदर्शन टी20 और वनडे सीरीज में शानदार रहा। भारत ने टी20 सीरीज पर 3-2 और वनडे सीरीज पर 3-1 से कब्जा जमाया। अब इस दौरे पर टीम इंडिया आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। लेकिन, चिंता की बात ये है कि न्यूजीलैंड की सरजमीं पर टीम इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। भारत ने यहां आखिरी बार टेस्ट सीरीज 17 साल पहले जीती थी, तब से भारतीय टीम लगातार हारती आ रही है। आइये इस सीरीज के शुरू होने से पहले न्यूजीलैंड में दोनों टीमों के टेस्ट आंकड़े आपको बताते हैं।
भारत ने न्यूजीलैंड में पहली टेस्ट सीरीज 1967-68 में खेली थी। चार टेस्ट मैचों की उस सीरीज में टीम इंडिया ने 3-1 से जीत दर्ज की थी। लेकिन, उसके बाद लगातार चार सीरीज में शिकस्त झेलनी पड़ी। इसके बाद भारत ने न्यूजीलैंड में 2008-09 में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज 1-0 से जीती, लेकिन 17 साल से भारतीय टीम न्यूजीलैंड में सीरीज जीतने का सूखा झेल रही है। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड में करीब 58 साल के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल 10 टेस्ट सीरीज खेली गई हैं, जिनमें से भारतीय टीम सिर्फ दो सीरीज ही जीत सकी है। वहीं, कीवी टीम ने अपनी धरती पर 6 टेस्ट सीरीज जीती हैं। जबकि दो ड्रॉ रही हैं।
|साल
|सीरीज का विजेता
|सीरीज का नतीजा
|2019/20
|न्यूजीलैंड
|2-0 (2 टेस्ट)
|2013/14
|न्यूजीलैंड
|1-0 (2 टेस्ट)
|2008/09
|भारत
|1-0 (3 टेस्ट)
|2002/03
|न्यूजीलैंड
|2-0 (2 टेस्ट)
|1998/99
|न्यूजीलैंड
|1-0 (2 टेस्ट)
|1993/94
|ड्रॉ
|0-0 (1 टेस्ट)
|1989/90
|न्यूजीलैंड
|1-0 (3 टेस्ट)
|1980/81
|न्यूजीलैंड
|1-0 (3 टेस्ट)
|1975/76
|ड्रॉ
|1-1 (3 टेस्ट)
|1967/68
|भारत
|3-1 (4 टेस्ट)
वहीं, न्यूजीलैंड में भारत ने उपरोक्त सीरीज के तहत अब तक कुल 25 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से टीम को महज 5 मैचों में ही जीत नसीब हो सकी है। वहीं, 10 मैचों में मेजबान न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की है। जबकि 10 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे हैं। टीम इंडिया को 2020 में न्यूजीलैंड के अपने आखिरी दौरे पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-2 से हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके बाद 2024 में न्यूजीलैंड ने भारत को घर में आकर 3-0 से हराया था।
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