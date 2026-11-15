AUS vs ENG 2nd ODI: इंग्लैंड की जीत में चमके टॉम बैंटन और गस एटकिंसन, ऑस्ट्रेलिया को 135 रनों से हराया

इसके बाद कैमरून ग्रीन और मैट रेनेशॉ ने पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए 98 रन की साझेदारी की। मैट रेनेशॉ 74 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 63 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कैमरून ग्रीन ने जैक एडवर्ड्स के साथ छठे विकेट के लिए 49 गेंदों में 42 रन जोड़े। जैक एडवर्ड्स 17 रन बनाकर आउट हुए। कैमरून ग्रीन एक छोर पर टिके रहे। उन्होंने जेवियर बार्टलेट और एडम जंपा के साथ भी साझेदारी करने का प्रयास किया, लेकिन 2 छक्कों की मदद से 64 रन बनाने के बाद वह आउट हो गए। इसके बाद स्पेंसर जॉनसन और रिले मेरेडिथ भी कुछ खास नहीं कर सके। स्पेंसर जॉनसन 14 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रिले मेरेडिथ 14 रन बनाकर नाबाद रहे।