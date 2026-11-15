AUS vs ENG 2nd ODI: इंग्लैंड की जीत में चमके टॉम बैंटन और गस एटकिंसन, ऑस्ट्रेलिया को 135 रनों से हराया

इंग्लैंड क्रिकेट टीम। (Photo- ICC)
Australia vs England: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को एडिलेड ओवल में तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 135 रन से हराकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी।
इंग्लैंड ने दूसरे वनडे में निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 355 रन बनाए। इसके जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 44.3 ओवर में 220 रन पर ही सिमट गई। अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा और निर्णायक वनडे मुकाबला 18 नवंबर को होबार्ट में खेला जाएगा।
एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने महज 19 रन के स्कोर पर बेन डकेट का विकेट गंवा दिया। डकेट 20 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद टॉम बैंटन ने जो रूट के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 137 रन की साझेदारी की। इस साझेदारी को कूपर कोनोली ने तोड़ा। जो रूट अर्धशतक लगाने के बाद 27.3वें ओवर में आउट हुए। उन्होंने 68 गेंदों का सामना करते हुए 62 रन बनाए।
रूट के आउट होने के बाद टॉम बैंटन ने एक छोर संभाले रखा और हैरी ब्रूक तथा जॉर्डन कॉक्स के साथ साझेदारियां कीं। बैंटन ने टीम के स्कोर को 212 रन तक पहुंचाया। वह 99 गेंदों में 121 रन बनाकर आउट हुए। अपनी इस पारी में उन्होंने 12 चौके और 4 छक्के लगाए। इसके बाद विल जैक्स ने इंग्लैंड की पारी को आगे बढ़ाया। उन्होंने जॉर्डन कॉक्स के साथ पांचवें विकेट के लिए 70 गेंदों में 102 रन की साझेदारी की और टीम का स्कोर 314 रन तक पहुंचाया। जॉर्डन कॉक्स 67 रन बनाकर आउट हुए। उनका विकेट 46.3वें ओवर में गिरा।
इसके बाद विल जैक्स ने सैम करन और गस एटकिंसन के साथ मिलकर टीम का स्कोर निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 355 रन तक पहुंचाया। सैम करन 14 रन बनाकर आउट हुए, जबकि विल जैक्स ने 40 गेंदों में 54 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं, गस एटकिंसन भी 4 गेंदों में 13 रन बनाकर नाबाद रहे।
इंग्लैंड से मिले 356 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने महज 13 रन के स्कोर पर ट्रेविस हेड (7), कूपर कोनोली (0) और कप्तान मिचेल मार्श (2) के विकेट गंवा दिए। इसके बाद 29 रन के स्कोर पर जोश इंगलिस (3) भी आउट हो गए।
इसके बाद कैमरून ग्रीन और मैट रेनेशॉ ने पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए 98 रन की साझेदारी की। मैट रेनेशॉ 74 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 63 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कैमरून ग्रीन ने जैक एडवर्ड्स के साथ छठे विकेट के लिए 49 गेंदों में 42 रन जोड़े। जैक एडवर्ड्स 17 रन बनाकर आउट हुए। कैमरून ग्रीन एक छोर पर टिके रहे। उन्होंने जेवियर बार्टलेट और एडम जंपा के साथ भी साझेदारी करने का प्रयास किया, लेकिन 2 छक्कों की मदद से 64 रन बनाने के बाद वह आउट हो गए। इसके बाद स्पेंसर जॉनसन और रिले मेरेडिथ भी कुछ खास नहीं कर सके। स्पेंसर जॉनसन 14 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रिले मेरेडिथ 14 रन बनाकर नाबाद रहे।
इंग्लैंड की ओर से गस एटकिंसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 28 रन देकर सर्वाधिक 4 विकेट झटके। वहीं, लियाम डॉसन और सैम करन ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से जेवियर बार्टलेट ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, जबकि स्पेंसर जॉनसन, रिले मेरेडिथ और कूपर कोनोली को 1-1 सफलता मिली।
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