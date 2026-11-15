न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज जीतकर गदगद हुए श्रेयस अय्यर, बताया टीम इंडिया की जीत का राज

श्रेयस अय्यर ने वनडे सीरीज में भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन को जीत की सबसे बड़ी वजह बताया। भारतीय कप्तान के मुताबिक, इस सीरीज में बल्लेबाजों के लिए परिस्थितियां आसान नहीं थीं। ऐसे में तेज गेंदबाजों पर टीम को पूरा भरोसा था। गेंदबाजों ने कप्तान के विश्वास को सही साबित किया। पांचवें वनडे में न्यूजीलैंड की टीम 187 रन पर सिमट गई। श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने मुश्किल समय में जिम्मेदारी उठाई। उन्हें अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। कप्तान के अनुसार, टीम को हर खिलाड़ी से इसी तरह के जज्बे और जिम्मेदारी की उम्मीद है। खिलाड़ियों का यह रवैया टीम की सफलता में अहम साबित हुआ।