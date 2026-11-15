पाकिस्तानी दर्शकों ने फाइनल में लगाए सहवाग-सहवाग के नारे, देखें बेटे आर्यवीर संग बातचीत करते वीरेंद्र सहवाग का दिल छू लेने वाला वीडियो

Virender Sehwag posts heartwarming video: पूर्व भारतीय विस्‍फोटक बल्‍लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने इंडिया अंडर-19 टीम की एशिया कप जीतने के बाद बेटे आर्यवीर सहवाग के साथ अपनी वीडियो कॉल की एक दिल को छू लेने वाली क्लिप सोशल मीडिया पर पोस्‍ट की है, जो तेजी से वायरल हो रही है। पूर्व ओपनर ने अपनी पोस्‍ट में लिखा कि ये वो यादें हैं, जिन्हें एक पिता हमेशा संजोकर रखेगा और दुआ की कि उनका टीनेजर बेटा अपनी मेहनत और टैलेंट से आसमान छू ले। वहीं, वीडियो में आर्यवीर कह रहे हैं कि भारत को जब सिर्फ 8 रन चाहिए थे और एक विकेट शेष था। इस घबराहट के समय में मैंने सिर्फ 'सीताराम' 'सीताराम' का जप किया। उन्होंने कहा कि जब वह बैटिंग कर रहा था, तब पाकिस्तानी दर्शक सहवाग-सहवाग के नारे लगा रहे थे।