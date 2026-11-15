Umpire mistake in India vs New Zealand 5th ODI: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच रविवार को माउंट माउंगानुई में पांच मैचों की वनडे सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद महत्‍वपूर्ण है। लेकिन, इस मैच के दौरान अंपायर्स से एक ऐसी बड़ी गलती हो गई, जो शायद ही कभी इंटरनेशनल मुकाबले में कभी किसी अंपायर से हुई हो। इतना ही नहीं टीवी पर बैठे थर्ड अंपायर भी इस गलती को नहीं पकड़ सके। जबकि सभी क्रिकेट फैंस ने इसे लाइव देखा। क्‍या आपको भी पता है कि ड्रिंक्‍स के बाद अंपायर से कौन सी गलती हुई? आइये आपको भी इसके बारे में बताते हैं।