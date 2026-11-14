SA vs BAN 1st Test Live Streaming: कब और कहां देखें दक्षिण अफ्रीका-बांग्लादेश का पहला टेस्ट? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

SA vs BAN 1st Test: दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का रोमांच शुरू होने वाला है। दोनों टीमें मैदान पर अपना दम दिखाने के लिए तैयार हैं। दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए जहां 2-1 से टेस्ट सीरीज अपने नाम की। ऐसे में उसकी नजर बांग्लादेश पर जीत दर्ज कर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल में पहुंचने की अपनी संभावनाओं को और मजबूत करने पर होगी। वहीं बांग्लादेश की टीम वेस्टइंडीज से घरेलू टेस्ट सीरीज में मिली हार से सबक लेते हुए आगे बढ़ने को बेताब होगी। बांग्लादेश के लिए यह नतीजा इसलिए भी काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि अगस्त में ऑस्ट्रेलिया के अपने पहले टेस्ट दौरे पर बांग्लादेश ने शानदार प्रदर्शन किया था और सीरीज 1-1 से बराबर की थी।