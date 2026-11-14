‘मुझे भगवान पर भरोसा था’, पाकिस्तान के जबड़े से जीत छीनने के बाद बोले टीम इंडिया के हीरो मोहित उल्वा

उन्होंने कहा, 'मुझे मनल के सहयोग की जरूरत थी और उसने मेरा पूरा साथ दिया। मुझे पता था कि आज मेरा दिन है। मैं अपनी टीम को जीत तक पहुंचाऊंगा। नंबर-10 मेरे लिए बहुत भाग्यशाली रहा है, क्योंकि मेरे सारे रन इसी नंबर पर आए हैं। हमें अपनी बल्लेबाजी पर भरोसा था कि हम इस लक्ष्य का पीछा कर सकते हैं। यह बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच थी और हम खुद से कह रहे थे कि अगर वे इतने रन बना सकते हैं, तो हम भी बना सकते हैं।'