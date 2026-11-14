Pak vs Ind, U19 Asia Cup Final: उस्मान खान ने जड़ा तूफानी शतक, पाकिस्तान ने भारत के सामने रखा 338 रन का विशाल लक्ष्य

पाकिस्‍तान को तीसरा झटका 36.3 ओवर 240 के स्‍कोर पर उस्‍मान खान के रूप में लगा। उस्‍मान ने 111 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौके और 3 छक्‍कों की मदद से 107 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। इसके बाद पाक टीम को चौथा झटका 44.1 ओवर में 299 के स्‍कोर पर लगा। फिर 45वें ओवर की आखिरी गेंद पर कप्‍तान फरहान यूसुफ के रूप में 305 के स्‍कोर पर पांचवां विकेट गिरा। फरहान ने 60 गेंदों पर 4 चौके और 3 छक्‍कों की मदद से 63 रन की पारी खेली। इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और पाकिस्‍तान की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 337 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगा डाले।