Vaibhav Sooryavanshi बड़ी पारी खेलने से चूके, उनकी कप्तानी वाली बिहार ने सौराष्ट्र के सामने रखा 138 रन का लक्ष्य

Vaibhav Sooryavanshi in SMAT 2026: सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी 2026 में आज शनिवार को पहले चरण के मुकाबले खेले जा रहे हैं। एलीट ग्रुप-बी में बिहार और सौराष्‍ट्र के बीच मुकाबला इंदौर के होल्‍कर स्‍टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में बिहार के 15 वर्षीय कप्‍तान वैभव सूर्यवंशी ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया और उनकी टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर स्‍कोर बोर्ड पर 137 रन ही लगा सकी है। इस तरह उसने सौराष्‍ट्र के सामने 138 रन का लक्ष्‍य रखा है। बिहार के लिए पहले मैच में कप्‍तानी कर रहे वैभव ने काफी संभलकर शुरुआत की थी, लेकिन वह 12 गेंदों पर दो चौके और एक छक्‍के की मदद से 150 के स्‍ट्राइक रेट से 18 रन की पारी खेलकर आउट हो गए। बिहार की ओर से पृथ्‍वी राज ने सबसे ज्‍यादा 27 गेंदों पर 38 रन की पारी खेली है। वहीं, सौराष्‍ट्र के लिए चेतन सकारिया और प्रेरक मांकड़ ने तीन-तीन विकेट चटकाए हैं।